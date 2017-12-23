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    Hastanedeki güvenlik kamerası görüntüsü

    Televizyonlarını çaldığı hastanede tedavi olan hırsızın aracını soydular

    DHA
    Türkiye
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    Gaziantep'te, ayağına pansuman yaptırmak için tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelen Sedat A. ve refakatçisi, 4 gün arayla hastanedeki 2 televizyonu çaldı. Güvenlik kamerasından kimliği belirlenen Sedat A., 2 hafta sonra bu kez kontrol için geldiği hastanede gözaltına alınırken otoparkta bulunan aracı ise başka kişiler tarafından soyuldu.

    Yılbaşı
    © Sputnik/ Yulia Kozlova
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    Ayağından tabancayla vurulan Sedat A., geçen 6 Aralık gecesi, kimlikleri belirlenemeyen 1 kadın ve 1 erkekle pansuman için kamu hastanesine geldi. Yanındaki kadınla ayağına pansuman yaptıran Sedat A.'nın işaret ederek, yerini gösterdiği sendika ofisinin duvarındaki televizyon, erkek tarafından çalındı. Aynı kişi, bu kez giydiği özel güvenlik görevlisi montuyla 10 Aralık'ta geldiği hastanenin koridorunda, duvarda asılı televizyonu çaldı.

    Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelip, ayağına pansuman yaptıran Sedat A.'nın hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunduğunu belirledi. Pansuman için 20 Aralık gecesi ikinci kez hastaneye gelen Sedat A., tedavisinin yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Sedat A., emniyet müdürlüğünde ifade verirken, hastaneye yakın bir yerdeki otoparka park ettiği hafif ticari araç, başka kişi ya da kişiler tarafından soyularak, içindeki malzemeler çalındı.

    HIRSIZLIK ANLARI, GÜVENLİK KAMERASINDA

    Hastanede yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalye ile hastaneye gelen Sedat A.'nın yanındakilere televizyonun ve çıkış kapısının yönünü gösterdiği görülüyor. Sedat A.'nın yanındaki kişinin hastanedeki 2 televizyonu da çalma anlarının da yansıdığı görüntülerde, Sedat A.'ya ait aracın soyulma anı da yer alıyor.
    Sedat A., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren diğer şüpheliyi ve Sedat A.'nın aracını soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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    Etiketler:
    Hastane, Hırsızlık, Gaziantep, Türkiye
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