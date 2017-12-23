Televizyonlarını çaldığı hastanede tedavi olan hırsızın aracını soydular

Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelip, ayağına pansuman yaptıran Sedat A.'nın hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunduğunu belirledi. Pansuman için 20 Aralık gecesi ikinci kez hastaneye gelen Sedat A., tedavisinin yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Sedat A., emniyet müdürlüğünde ifade verirken, hastaneye yakın bir yerdeki otoparka park ettiği hafif ticari araç, başka kişi ya da kişiler tarafından soyularak, içindeki malzemeler çalındı.
HIRSIZLIK ANLARI, GÜVENLİK KAMERASINDA
Hastanede yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalye ile hastaneye gelen Sedat A.'nın yanındakilere televizyonun ve çıkış kapısının yönünü gösterdiği görülüyor. Sedat A.'nın yanındaki kişinin hastanedeki 2 televizyonu da çalma anlarının da yansıdığı görüntülerde, Sedat A.'ya ait aracın soyulma anı da yer alıyor.
Sedat A., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren diğer şüpheliyi ve Sedat A.'nın aracını soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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