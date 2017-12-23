Soylu hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi

CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi TBMM Genel Kurulu'nda tartışıldı. Partileri adına söz alan temsilciler görüşlerini açıkladı.
'OLSA OLSA TETİKÇİDİR'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ana muhalefet partisinin liderine 'Sen bittin' tehdidi savuran bir İçişleri Bakanı, hukuk devletinin bakanı değildir, olsa olsa tetikçidir" dedi.
Hukuk, adalet, vicdan tutarlılığına en fazla ihtiyaç duyulan yerlerin başında İçişleri Bakanlığının geldiğini vurgulayan Özkoç, "Orayı kafana yıkarız", "Şu referandum bitsin bak neler olacak", "edepsiz adam" gibi ifadeler kullanan, ana muhalefet partisinin liderine "Sen bittin" diyen bir kişinin o bakanlıkta oturamayacağını savundu.
Bakan Soylu'nun FETÖ ile mücadelesini de eleştiren ve bu konuda inandırıcılığının olmadığını iddia eden Özkoç, "Sana inanmıyoruz, itibarına inanmıyoruz, senin güvenilirliğine inanmıyoruz. O koltuktan bir an önce kalkman gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
MHP: GENSORUYU YERİNDE GÖRMÜYORUZ
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gensoruyu, Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer ve zaman bakımından yerinde görmediklerini söyledi.
Akçay, "Sonuç olarak; bugün odaklanacağımız tek konu, meseleleri şahsileştirmeden, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kesin başarıya ulaşmasıdır. Bu mücadelede, başta yöneticiler olmak üzere, hepimiz kurum ve kuruluşlarımıza özen gösterelim, onları yıpratmayalım, yıpratılmasına da izin vermeyelim" diye konuştu.
Erkan Akçay, gensoruya "ret" oyu vereceklerini bildirdi.
HDP 'HOLOKOST'A BENZETTİ
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, "Türkiye'de 31 milyon yurttaş, seçmediği belediye başkanları tarafından yönetiliyor" dedi.
Bilgen, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde, HDP Grubu adına söz aldı.
Yapılan oylama sonucu gensoru önergesi kabul edilmedi
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