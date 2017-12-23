Kayıt
10:28 24 Aralık 2017
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi

    © AA/ Murat Kula
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 64

    CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi kabul edilmedi.

    CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi TBMM Genel Kurulu'nda tartışıldı. Partileri adına söz alan temsilciler görüşlerini açıkladı.

    'OLSA OLSA TETİKÇİDİR'

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ana muhalefet partisinin liderine 'Sen bittin' tehdidi savuran bir İçişleri Bakanı, hukuk devletinin bakanı değildir, olsa olsa tetikçidir" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Emin Sansar
    Kılıçdaroğlu: Süleyman Soylu bize gelmek istiyor herhalde
    Özkoç, partisinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin, gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde önerge sahipleri adına söz aldı.

    Hukuk, adalet, vicdan tutarlılığına en fazla ihtiyaç duyulan yerlerin başında İçişleri Bakanlığının geldiğini vurgulayan Özkoç, "Orayı kafana yıkarız", "Şu referandum bitsin bak neler olacak", "edepsiz adam" gibi ifadeler kullanan, ana muhalefet partisinin liderine "Sen bittin" diyen bir kişinin o bakanlıkta oturamayacağını savundu.

    Bakan Soylu'nun FETÖ ile mücadelesini de eleştiren ve bu konuda inandırıcılığının olmadığını iddia eden Özkoç, "Sana inanmıyoruz, itibarına inanmıyoruz, senin güvenilirliğine inanmıyoruz. O koltuktan bir an önce kalkman gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    MHP: GENSORUYU YERİNDE GÖRMÜYORUZ

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gensoruyu, Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer ve zaman bakımından yerinde görmediklerini söyledi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA/
    Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Eğer öyleyse istifa edeceğim
    "Gensoruyu, ülkemizin içinde bulunduğu atmosfer ve zaman bakımından da yerinde görmüyoruz." ifadesini kullanan Akçay, TBMM'de temsil edilen bütün siyasi partilerin öncelikli görevinin "ülkeyi düze çıkarmak" olduğunu belirtti.

    Akçay, "Sonuç olarak; bugün odaklanacağımız tek konu, meseleleri şahsileştirmeden, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kesin başarıya ulaşmasıdır. Bu mücadelede, başta yöneticiler olmak üzere, hepimiz kurum ve kuruluşlarımıza özen gösterelim, onları yıpratmayalım, yıpratılmasına da izin vermeyelim" diye konuştu.

    Erkan Akçay, gensoruya "ret" oyu vereceklerini bildirdi.

    HDP 'HOLOKOST'A BENZETTİ

    HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, "Türkiye'de 31 milyon yurttaş, seçmediği belediye başkanları tarafından yönetiliyor" dedi.

    Bilgen, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde, HDP Grubu adına söz aldı.

    Eren Erdem
    © Fotoğraf: Arşiv
    CHP'li Erdem: Süleyman Soylu, ocak ayında kabinenin dışında kalacak
    Ayhan Bilgen, "Holokost"ta kamplara gönderilen Yahudileri sadece trenlere bindiren bir kişinin on yıllar sonra yakalanıp yargılandığını ve yargılanırken kendisini, "Ben hiçbir şey yapmadım. Kimseyi öldürmedim. Elime kan değmedi. Sadece gelenleri trene bindirip gönderiyordum. Nereye gidiyorlar, sonra ne oluyor hiç bilmiyorum." diye savunduğunu anımsatarak, "Siyasette sorumluluk böyle savunulabilecek, geçiştirilecek bir şey değildir" ifadesini kullandı.

    Yapılan oylama sonucu gensoru önergesi kabul edilmedi

    Etiketler:
    Ayhan Bilgen, Erkan Akçay, Engin Özkoç, Süleyman Soylu, Ankara, TBMM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Karikatür
    'Guardiola'ya devlete isyandan soruşturma açıldı'
    İnfografik
    Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam