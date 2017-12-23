Hazine Müsteşarı Çelik'in dünürü BDDK'ya, damadı New York ataşeliğine atandı

Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in akrabalarının kamuda önemli görevlere yerleşmesinin bürokrasiyi rahatsız ettiğini belirtildi. Çelik'in dünürü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na üye atanırken, damadı ise kamudaki 5 yıllık tecrübesine rağmen New York ataşeliğinde görevlendirildi.
Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Hazine Müsteşarı Çelik'in dünürü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) üye olarak atandı. Çelik'in damadının da Ekonomi Bakanlığı'ndaki 5 yıllık tecrübesine rağmen New York ataşeliğinde görevlendirilmesi bürokraside rahatsızlığa neden oldu. Hazine Müsteşarı Çelik, dünürünün BDDK Kurul üyeliğine getirilmesi için talepte bulunmadığını söyledi.
BDDK'da haziran ayından beri boş bululan kurul üyelikleri vardı. Başkan ve bir üyenin kaldığı BDDK'da boş üyeliklere atamalar 13 Aralık'ta yapıldı. Ataması yapılan 4 üyeden biri olan Mustafa Balcı'nın, Hazine Müsteşarı Çelik'in dünürü olduğu öğrenildi. Balcı'nın BDDK'ya atanmadan önce Vakıf Katılım'da görev yaptığı belirtildi.
Müsteşar Çelik, Hürriyet'in sorusu üzerine dünürü Mustafa Balcı'nın Kurul üyeliğine atanması sürecinin hiçbir aşamasında olmadığını, teklif aşamasında da hiçbir makamla konuşmadığını, Balcı'nın 30 yıllık bankacılık geçmişi olduğunu söyledi. Hazine Müsteşarı sıfatıyla talepte bulunmadığını, ilgili bakana da bir şey söyemediğini ifade eden Çelik, aday olup olmadığını bilmediğini, son anda atamayı öğrendiğini kaydetti.
Damadı İskender Balcı'nın ise kendisi kamuya geçmeden önce Ekonomi Bakanlığı'na girdiğini belirten Çelik, ABD'de görevlendirilmesinin tamamen yönetimin takdiri olduğunu dile getirdi.
OSMAN ÇELİK KİMDİR?
1986'da Devlet İstatistik Enstitüsü'nde ekonomist olan Çelik, 1988-1995 arasında Faisal Finans Kurumu Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü'nde görev aldı. 1995-1999'te İhlas Finans'ta Proje ve Pazarlama Müdürlüğü yayan Çelik, 2000-2005'te Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Çelik, 2006-2013 arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı yaptı, Haziran 2015'te Genel Müdür oldu, 29 Haziran 2016'da Hazine Müsteşarı olarak atandı.
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