Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na 'sahte avukat' davası

''Açtığımız davalar var, onları konuşmak gerekirdi ama olay benim avukatlığımın sahteliğine geldiğine göre, kendimi savunmam gerekiyor. Eğer ben kendi hakkımı savunamıyorsam, müvekkillerimin hakkını savunamam" diyen Özel, şöyle devam etti:
''İddia açık, (Kılıçdaroğlu) 'Yurt dışına para kaçırdınız' diyor. Ne için? 'Vergiden kaçırmak için' diyor. Ne için diyor? 'Kara parayı aklamak için' diyor. Bizim müvekkillerimiz yurt dışına para kaçırmamıştır. 'Bunu ispat ettim' dediği belgeler için 'Olsa olsa üretilmiş ve sahtedir' dedik. O gün Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde, Kılıçdaroğlu'nun sallandırdığı belgeler gösterildi. İncelediğimiz kadarıyla TR IBAN numaralarının karartılmış olduğunu gördük. Bir belge üzerinden karartma yapmak kanunumuza göre sahteciliktir.''
'HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORACAĞIZ'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde salladığı para makbuzu ve swift mesajının, ''x şirketinin yerli, yurt içindeki Halk Bankası'nın bir şubesinden müvekkilimin yurt içindeki Albaraka'nın merkez şubesine para gönderdiğini'' ispat ettiğini vurgulayan Özel, ''Bu nedenle hesabını hukuk önünde soracağız. Yalan söylediği, yakın zamanda ister savcılık kanalıyla yapılan incelemede, ister açtığımız maddi tazminat davasında yapılacak olan bilirkişi incelemesi neticesinde, elinde sallandırdığı belgelerin yurt dışına para kaçırdığımız iddiasını ispat etmeyeceği görülecektir'' dedi.
İLK DURUŞMA 9 ŞUBAT 2018
Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Kılıçdaroğlu, bu belgelerin iddiasını ispat etmediğini kabul etsin. Bu belgelerin hiçbir tanesi, yurt dışına para kaçırıldığını ispat etmez. Benim Kılıçdaroğlu'ndan beklentim, onurlu bir duruş sergilesin, bir iyilik yapsın. '21 Kasım'da yurt dışına para kaçırıldığını iddia ettim ve fakat bu belgeler iddiamı ispat etmiyor, ben yanıltıldım.' desin. 'Sizleri de yanılttım.' desin. 'Muhataplardan ve vatandaşlardan özür diliyorum.' desin. Hesabı da 'sahte avukat' diyerek bana sormasın. Eline o belgeleri tutuşturan kimse, hesabını ona sorsun, onun diplomasını sorgulasın."
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