Kayıt
10:26 24 Aralık 2017
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na 'sahte avukat' davası

    © AA/ Mehmet Er
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin avukatlığını yapan Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'sahte avukat' ifadesini kullandığı gerekçesiyle dava açacağını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Abdullah Coşkun
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyon liralık dava
    Kılıçdaroğlu'nun bir basın organında yer alan kendisine yönelik iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Özel, "Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elinde salladığı ve basına da dağıtmadığı bir tomar belgeye, görmeden (sahte) söyledik, doğrudur ama iddiasını ispat edebilme ihtimali olmadığından dolayı. O iddiayı ispat ettiğini söylediği belgeler olsa olsa üretilmiş belgelerdir. Dolasıyla 'sahtedir' dediğim için hedefine beni koymuş ve 'Avukatın avukatlığı sahtedir, eminim' diye bir açıklama yapmış. Üzülerek öğrendim'' ifadelerini kullandı.

    ''Açtığımız davalar var, onları konuşmak gerekirdi ama olay benim avukatlığımın sahteliğine geldiğine göre, kendimi savunmam gerekiyor. Eğer ben kendi hakkımı savunamıyorsam, müvekkillerimin hakkını savunamam" diyen Özel, şöyle devam etti:

    ''İddia açık, (Kılıçdaroğlu) 'Yurt dışına para kaçırdınız' diyor. Ne için? 'Vergiden kaçırmak için' diyor. Ne için diyor? 'Kara parayı aklamak için' diyor. Bizim müvekkillerimiz yurt dışına para kaçırmamıştır. 'Bunu ispat ettim' dediği belgeler için 'Olsa olsa üretilmiş ve sahtedir' dedik. O gün Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde, Kılıçdaroğlu'nun sallandırdığı belgeler gösterildi. İncelediğimiz kadarıyla TR IBAN numaralarının karartılmış olduğunu gördük. Bir belge üzerinden karartma yapmak kanunumuza göre sahteciliktir.''

    'HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORACAĞIZ'

    Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
    © AA/ Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İspat ettiğin anda siyaseti, cumhurbaşkanlığını bırakacağım
    Kılıçdaroğlu'nun kendisini baroya da şikayet ettiğini söylediğini anımsatan Özel, ''Baroya sorduk, barodan aldığımız sözlü bilgi 'Sistemlerimiz taşınma nedeniyle kapalı, net cevap söylemiyoruz ama bize gelen şikayet yok. Pazartesi günü net olarak söyleyebiliriz' denildi. Olay bize kadar indirildi'' diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde salladığı para makbuzu ve swift mesajının, ''x şirketinin yerli, yurt içindeki Halk Bankası'nın bir şubesinden müvekkilimin yurt içindeki Albaraka'nın merkez şubesine para gönderdiğini'' ispat ettiğini vurgulayan Özel, ''Bu nedenle hesabını hukuk önünde soracağız. Yalan söylediği, yakın zamanda ister savcılık kanalıyla yapılan incelemede, ister açtığımız maddi tazminat davasında yapılacak olan bilirkişi incelemesi neticesinde, elinde sallandırdığı belgelerin yurt dışına para kaçırdığımız iddiasını ispat etmeyeceği görülecektir'' dedi.

    İLK DURUŞMA 9 ŞUBAT 2018

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan: Kemal'i kurban edecekler, yazık
    Konuyla ilgili 3 dava açıldığını ve hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Özel, birkaç dava daha açılacağını söyledi. Ayrıca kendisine ''sahte avukat'' dediği için de dava açacaklarını aktaran Özel, davalardan birinin duruşmasının 9 Şubat 2018'de Anadolu Adliyesi'nde yapılacağını açıkladı.

    Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

    ''Kılıçdaroğlu, bu belgelerin iddiasını ispat etmediğini kabul etsin. Bu belgelerin hiçbir tanesi, yurt dışına para kaçırıldığını ispat etmez. Benim Kılıçdaroğlu'ndan beklentim, onurlu bir duruş sergilesin, bir iyilik yapsın. '21 Kasım'da yurt dışına para kaçırıldığını iddia ettim ve fakat bu belgeler iddiamı ispat etmiyor, ben yanıltıldım.' desin. 'Sizleri de yanılttım.' desin. 'Muhataplardan ve vatandaşlardan özür diliyorum.' desin. Hesabı da 'sahte avukat' diyerek bana sormasın. Eline o belgeleri tutuşturan kimse, hesabını ona sorsun, onun diplomasını sorgulasın."

    Etiketler:
    Man Adası belgeleri, Ahmet Özel, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Karikatür
    'Guardiola'ya devlete isyandan soruşturma açıldı'
    İnfografik
    Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam