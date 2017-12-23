Eski HSYK üyesi hakimin fişleme notları: 'Derin Alevi, MGV'li, münafık, eşi başörtülü'

Yeni Şafak'ın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda görevli hakim Hasan Dursun, 2014'teki HSYK seçimlerinin ardından Sivas hakimi oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Dursun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
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İddianamede, şüpheli Dursun'un ByLock'a 81 kez girdiği ve 863 giden ve gelen mailin olduğu kaydedilirken, Dursun'un şifreli haberleşme programına son girişi tarihinin 18 Şubat 2016 olduğu ifade edildi.
'ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN'
Habere göre Dursun, mahkemede görevli üyelerle ilgili ise şu ifadeleri kullanıyor:
"ÜYE: Derin Alevi. ÜYE: MGV'li, imam hatip kökenli, tam bir hükümet kökenli. ÜYE: Eşi başörtülü ve namazlı ama vicdanı körelmiş bir zavallı. Allah bildiği gibi yapsın."
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