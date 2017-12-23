Eski HSYK üyesi hakimin fişleme notları: 'Derin Alevi, MGV'li, münafık, eşi başörtülü'

Hakkında FETÖ'den dava açılan eski HSYK üyesi hakim Hasan Dursun'un diğer hakim ve savcıları, 'münafık, sinsi, kibirli ve kinci', 'derin Alevi', 'eşi başörtülü ve namazlı ama vicdanı körelmiş bir zavallı' notları düşerek fişlediği belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda görevli hakim Hasan Dursun, 2014'teki HSYK seçimlerinin ardından Sivas hakimi oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Dursun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, şüpheli Dursun'un ByLock'a 81 kez girdiği ve 863 giden ve gelen mailin olduğu kaydedilirken, Dursun'un şifreli haberleşme programına son girişi tarihinin 18 Şubat 2016 olduğu ifade edildi.

'ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN'

Dursun'un ByLock'tan mahkeme heyetiyle ilgili tuttuğu fişleme notlarını da gönderdiği belirtildi. Davayı açan savcıyla ilgili "Tam bir münafık" ifadesini kullanan Dursun, yargılamayı yapan mahkeme başkanını ise "Münafıkça tavırları var. Sağ gözüküyor ancak solcu birisi" diye fişliyor.

Habere göre Dursun, mahkemede görevli üyelerle ilgili ise şu ifadeleri kullanıyor:

"ÜYE: Derin Alevi. ÜYE: MGV'li, imam hatip kökenli, tam bir hükümet kökenli. ÜYE: Eşi başörtülü ve namazlı ama vicdanı körelmiş bir zavallı. Allah bildiği gibi yapsın."