Gülmen ve Özakça için türkü yazan Demirtaş: Grup Yorum'un seslendirmesini isterdim

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yazdığı ve bestelediği 'Aç Kaldık Özgürlüklere' adlı türküyü Grup Yorum'un seslendirmesini istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 'İşimi geri istiyorum' talebiyle açlık grevlerini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için türkü yazdığını söyledi.

"Amatör bir sanatçı olarak onların şahsında bütün açlık grevi eylemcileri için burada bir türkü yaptım. Müziği de fena olmadı hani, bir gün duyarsınız belki" diyen Demirtaş, "Aslında Grup Yorum'un seslendirmesini isterdim" ifadesini kullandı.

'BARAJ DÜŞÜRÜLSE DAHİ MHP BARAJI AŞAMAYABİLİR'

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını avukatları aracılığıyla mektupla yanıtlayan Demirtaş, AK Parti-MHP ittifakının kendileri için en uygun atmosferi yaratır yaratmaz erken seçime gideceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ‘ittifakın', "ilkesizliği, omurgasızlığı nedeniyle MHP'yi parti olmaktan çıkardığını ve MHP'nin uzun süredir AK Parti'nin müttefiki olmaktan çok, bir komisyonu gibi çalıştığını" savunan Demirtaş, "Bahçeli'nin MHP'si şu anda yüzde 3-4 civarında bir halk desteğine sahiptir. (Baraj düşürülse dahi) Yüzde 5'e bile düşse MHP barajı aşamayabilir" dedi.

'CHP'NİN 'AZ SONRA AÇIKLIYORUZ' TAVRI İRRİTE EDİCİ'

CHP'nin Man Adası belgeleriyle ilgili tavrını ise ‘irrite edici' olarak nitelendiren Demirtaş, "'Az sonra, pek yakında açıklıyoruz' gibi bir yolla kimseden hesap soramazsın. Bu tarzla senin gerçek derdinin fakir fukaranın hakkını savunmak değil sırf Erdoğan'ı ve AKP'yi sıkıştırmak olduğu izlenimi doğar. Oysa bunu siyasi çıkar için değil, sadece halkın çıkarı için yaptığını hissettirebilirsen sonuçları farklı olur" ifadesini kullandı.

'AÇ KALDIK ÖZGÜRLÜKLERE'

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça'nın tutuklanmalarının, haklarındaki tahliye ve beraat kararlarının ‘tamamen politik' olduğunu belirten Demirtaş, iki eğitimcinin şahsında bütün açlık grevi eylemcileri için bestelediğini söylediği, "Aç Kaldık Özgürlüklere" isimli türküyü de paylaştı:

Sarılmaz yürek yarası

Derinde kanar durulmaz

Dur ben saram, dur ben ölem

Sevdaya günah yazılmaz

Sorulmaz gülüm sorulmaz

Ölüme koşan yorulmaz

Yaraların bende sızlar

Namerde merhem sorulmaz

Ay gecenin penceresi

Zındanda kördür açılmaz

Dur ben açam, dur ben ölem

Güzele ölüm yakışmaz

Sorulmaz gülüm sorulmaz

Ölüme koşan yorulmaz

Yaraların bende sızlar

Namerde merhem sorulmaz

'EN ÇOK KIZLARIMI ÖZLEDİM'

'En çok neyi özlediniz' sorusuna "Kızlarımı" yanıtını veren Demirtaş, "Yeminle söylüyorum, bir gün her şey daha güzel olacak" dedi.

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