Gülmen ve Özakça için türkü yazan Demirtaş: Grup Yorum'un seslendirmesini isterdim

"Amatör bir sanatçı olarak onların şahsında bütün açlık grevi eylemcileri için burada bir türkü yaptım. Müziği de fena olmadı hani, bir gün duyarsınız belki" diyen Demirtaş, "Aslında Grup Yorum'un seslendirmesini isterdim" ifadesini kullandı.
'BARAJ DÜŞÜRÜLSE DAHİ MHP BARAJI AŞAMAYABİLİR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ‘ittifakın', "ilkesizliği, omurgasızlığı nedeniyle MHP'yi parti olmaktan çıkardığını ve MHP'nin uzun süredir AK Parti'nin müttefiki olmaktan çok, bir komisyonu gibi çalıştığını" savunan Demirtaş, "Bahçeli'nin MHP'si şu anda yüzde 3-4 civarında bir halk desteğine sahiptir. (Baraj düşürülse dahi) Yüzde 5'e bile düşse MHP barajı aşamayabilir" dedi.
'CHP'NİN 'AZ SONRA AÇIKLIYORUZ' TAVRI İRRİTE EDİCİ'
'AÇ KALDIK ÖZGÜRLÜKLERE'
Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça'nın tutuklanmalarının, haklarındaki tahliye ve beraat kararlarının ‘tamamen politik' olduğunu belirten Demirtaş, iki eğitimcinin şahsında bütün açlık grevi eylemcileri için bestelediğini söylediği, "Aç Kaldık Özgürlüklere" isimli türküyü de paylaştı:
Sarılmaz yürek yarası
Derinde kanar durulmaz
Dur ben saram, dur ben ölem
Sevdaya günah yazılmaz
Sorulmaz gülüm sorulmaz
Ölüme koşan yorulmaz
Yaraların bende sızlar
Namerde merhem sorulmaz
Ay gecenin penceresi
Zındanda kördür açılmaz
Dur ben açam, dur ben ölem
Güzele ölüm yakışmaz
Sorulmaz gülüm sorulmaz
Ölüme koşan yorulmaz
Yaraların bende sızlar
Namerde merhem sorulmaz
'EN ÇOK KIZLARIMI ÖZLEDİM'
'En çok neyi özlediniz' sorusuna "Kızlarımı" yanıtını veren Demirtaş, "Yeminle söylüyorum, bir gün her şey daha güzel olacak" dedi.
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