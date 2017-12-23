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    Selahattin Demirtaş

    Gülmen ve Özakça için türkü yazan Demirtaş: Grup Yorum'un seslendirmesini isterdim

    © AFP 2017/ OZAN KÖSE
    Türkiye
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    Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yazdığı ve bestelediği 'Aç Kaldık Özgürlüklere' adlı türküyü Grup Yorum'un seslendirmesini istedi.

    Meltem Cumbul
    © Fotoğraf: Twitter
    Semih Özakça çaldı, Meltem Cumbul söyledi
    HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 'İşimi geri istiyorum' talebiyle açlık grevlerini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için türkü yazdığını söyledi.

    "Amatör bir sanatçı olarak onların şahsında bütün açlık grevi eylemcileri için burada bir türkü yaptım. Müziği de fena olmadı hani, bir gün duyarsınız belki" diyen Demirtaş, "Aslında Grup Yorum'un seslendirmesini isterdim" ifadesini kullandı.

    'BARAJ DÜŞÜRÜLSE DAHİ MHP BARAJI AŞAMAYABİLİR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/
    ANAR'dan seçim anketi: AK Parti ve CHP geriledi, MHP baraj altı
    Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını avukatları aracılığıyla mektupla yanıtlayan Demirtaş, AK Parti-MHP ittifakının kendileri için en uygun atmosferi yaratır yaratmaz erken seçime gideceğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ‘ittifakın', "ilkesizliği, omurgasızlığı nedeniyle MHP'yi parti olmaktan çıkardığını ve MHP'nin uzun süredir AK Parti'nin müttefiki olmaktan çok, bir komisyonu gibi çalıştığını" savunan Demirtaş, "Bahçeli'nin MHP'si şu anda yüzde 3-4 civarında bir halk desteğine sahiptir. (Baraj düşürülse dahi) Yüzde 5'e bile düşse MHP barajı aşamayabilir" dedi.

    'CHP'NİN 'AZ SONRA AÇIKLIYORUZ' TAVRI İRRİTE EDİCİ'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: DHA
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    CHP'nin Man Adası belgeleriyle ilgili tavrını ise ‘irrite edici' olarak nitelendiren Demirtaş, "'Az sonra, pek yakında açıklıyoruz' gibi bir yolla kimseden hesap soramazsın. Bu tarzla senin gerçek derdinin fakir fukaranın hakkını savunmak değil sırf Erdoğan'ı ve AKP'yi sıkıştırmak olduğu izlenimi doğar. Oysa bunu siyasi çıkar için değil, sadece halkın çıkarı için yaptığını hissettirebilirsen sonuçları farklı olur" ifadesini kullandı.

    'AÇ KALDIK ÖZGÜRLÜKLERE'

    Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça'nın tutuklanmalarının, haklarındaki tahliye ve beraat kararlarının ‘tamamen politik' olduğunu belirten Demirtaş, iki eğitimcinin şahsında bütün açlık grevi eylemcileri için bestelediğini söylediği, "Aç Kaldık Özgürlüklere" isimli türküyü de paylaştı:

    Sarılmaz yürek yarası
    Derinde kanar durulmaz
    Dur ben saram, dur ben ölem
    Sevdaya günah yazılmaz
    Sorulmaz gülüm sorulmaz
    Ölüme koşan yorulmaz
    Yaraların bende sızlar
    Namerde merhem sorulmaz
    Ay gecenin penceresi
    Zındanda kördür açılmaz
    Dur ben açam, dur ben ölem
    Güzele ölüm yakışmaz
    Sorulmaz gülüm sorulmaz
    Ölüme koşan yorulmaz
    Yaraların bende sızlar
    Namerde merhem sorulmaz

    'EN ÇOK KIZLARIMI ÖZLEDİM'

    'En çok neyi özlediniz' sorusuna "Kızlarımı" yanıtını veren Demirtaş, "Yeminle söylüyorum, bir gün her şey daha güzel olacak" dedi.

    Demirtaş söyleşisinin tamamı için tıklayın

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    Etiketler:
    AK Parti, CHP, MHP, Nuriye Gülmen, Semih Özakça, Selahattin Demirtaş
    Topluluk kurallarıTartışma
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