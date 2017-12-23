Doğan Medya'da işten çıkarmalar sürüyor

Yılbaşı öncesi Doğan Medya'da iki ismin daha işine son verildi. Aralarında yazarların da olduğu 30'u aşkın isimle yolların ayrılacağı belirtiliyor.

Medyaradar'ın haberine göre, Doğan Medya Grubu'nda tenkisat için dün itibariyle yeniden düğmeye basıldı. Grup bünyesinde yer alan DHA, Kanal D ve D-Smart'ta geçen günlerde yaşanan ayrılıklar dünden itibaren Hürriyet ve Posta'da yaşanmaya başlandı. Hürriyet Yayın Koordinatörü Fikret Ercan ve Yazı işleri Müdürü Tufan Türenç'in ardından iki isimle daha yollar ayrıldı.

Spor yazarı Ali Ece'ye yapılan bildirimin ardından köşe yazarı Gila Benmayor'un da yazılarına son verildi.

Bir ayrılık haberi de Reklam Departmanı'ndan geldi. 1990 yılında Doğan Grubu'nda çalışmaya başlayan, Milliyet ve Vatan gazetelerinin satışından sonra Doğan Gazetecilik'te (Posta-Fanatik) Reklam Araştırma Direktörü olarak çalışmaya devam eden Hülya Utkusoy'un da dün itibari ile işine son verildi.

Doğan Medya Grubu'nda küçülme operasyonunun devam edeceği, aralarında köşe yazarlarının da olduğu 30'u aşkın isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor