Erdoğan: Yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz

Hakkari'de AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Hakkari'ye 24 saat kesintisiz su vereceğiz. Terör örgütünün yakıp yıktığı Yüksekova'yı yeniden ayağa kaldırdık. Üç bin yeni konut yaptırıyoruz.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, AK Parti #Hakkari Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/XzqhTrWZiq— AA Canlı (@AACanli) 23 Aralık 2017
- İstihdam için özel sektörün yatırım yapması gerekiyor. Girişimci, yatırım için güvenlik ister. Bunların olmadığı yerde hangi teşvikleri verirseniz verin yatırım gelmiyor. Terör örgütü yıllarca insanlarımızın hayatını rehin almakla kalmadı, yatırımları da engelledi.
- Önümüzdeki bahardan itibaren güvenlik nedeniyle uygulanan yaylalara çıkış yasağını kaldıracağız. Ama yaylalara sahip çıkacaksınız.
'DOLARLARLA İRADELER SATIN ALINMAZ'
- Şimdi ben de diyorum ki, terörün gücü Hakkarili kardeşimini gücünü alt etmemelidir.
- İşte bir olduk, Kudüs olduk; bir olduk, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'de 128'e 9 olduk ve o 9'un içinde bakıyorsunuz 15 bin nüfuslu bir ülke var, bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz.
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