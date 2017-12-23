İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde yoğun güvenlik önlemi alınacak.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı, "Yılbaşına İlişkin Alınacak Güvenlik Tedbirleri" konulu bir genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini, terör değerlendirmeleri ile şehirlerarası-şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunluğu dikkate alınarak proaktif önlemler alınması istendi.
Genelgede, özellikle yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında; terör örgütlerinin muhtemel eylem hedeflerine yönelik alınacak tedbirlerin en üst düzeyde planlanması ve uygulanması, konunun il valilerinin koordinesinde Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları tarafından bizzat takip edilmesi talep edildi.
SAAT 21.00'DEN SONRA TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILACAK
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirlere göre, hava şartları dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlar da kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısı artırılacak. 29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21.00'den sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Trafik kontrolleri, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri yol güzergahlarında seyir halinde veya sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandıracak. Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçların önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilmesi sağlanacak. Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kurula bilgi verilecek.
GECE YARISINDAN SONRA ALKOL DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK
Özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.Böyle bir durumda araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunması halinde araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahıslar, mahallinden temin edilecek ticari araçlarla, gidecekleri yerlere gönderilecek.
AVM, HAVAALANI, TERMİNALLERDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK
Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, devriye uygulamaları artırılacak.
Terminallerde ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği, ışık far donanımı gibi teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek. Ayrıca Türk vatandaşı olmayanlar, yolculuk yaparken başta pasaport ve yurda giriş imkanı veren diğer belgeleri ile birlikte yolcu izin belgesi olmaksızın seyahat edemeyecek.
Başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanlarının işletmecileri ile görüşmeler yapılacak, bu mekanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin tehditlere karşı farkındalıklarını artıracak faaliyetlere ağırlık verilecek.
KAYAK MERKEZLERİNE TAKVİYE EKİP GÖREVLENDİRİLECEK
Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerinde trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak. İhtiyaç halinde trafik timleri asayiş devriyeleri ile takviye edilecek.
İHBARLAR KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLECEK
Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilerek yeteri kadar ekip sevk edilecek. Sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme gibi) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanarak örnek tatbikatlar yapılacak.
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