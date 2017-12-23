Metin Feyzioğlu: Bankacılık sistemi çökebilir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, ABD'de yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın suçlu bulunması halinde Türkiye ile ABD arasındaki bankacılık sisteminin çökebileceğini söyledi.

© AP Photo/ Elizabeth Williams VakıfBank'tan Rıza Sarraf açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kamuoyunda Rıza Sarraf davası olarak bilinen ancak eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasına dönüşen konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Feyzioğlu, dava sonucunda Hakan Atilla'nın suçlu bulunması durumunda, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye ceza kesebileceğine dikkat çekti.

Uluslararası bankacılığın ABD'nin elinde olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Türkiye mahkemeyi tanımayıp kesilebilecek cezayı ödemeyebilir. Ancak bu sefer Türkiye'ye yurt dışından döviz girişi durabilir, bankalar arası EFT işlemi yapılamaz hale gelir" dedi.