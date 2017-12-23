Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

'Mor Beyin' aplikasyonu nedeniyle binlerce kişinin mağdur olduğunu söyleyen Feyzioğlu, bu konuda Yargıtay kararını hatırlatarak ilgili mahkemeler ve savcılıklara "Yargıtay kararına ciddi yaklaşın" önerisinde bulundu.
Mahkemelerin çok hızlı davranması gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"Şimdi bu aplikasyonun kullanıldığı ortaya çıkınca Yargıtayımız da çok güzel bir karar verdi. Dedi ki; sadece bir bağlantı kurmak yetmez, kullanıcı kimliği alması gerekir ve mesaj içeriklerini görmeliyim. Yani mesajlaşmadıysa, telefonuna da indirmediyse olmaz dedi. 11 bin kişi bu sebeple şüpheli konumuna düşmüş. Sayı korkunç ve bunların çok büyük bir kısmı tutuklu. Gerçek suçlular, bu mağduriyetlerin arkasına saklanıp, mağdurların çığlıklarıyla aklanmaya çalışıyor. Mahkemelerin çok hızlı davranması lazım bunları ayıklamak için. Savcılıkların da bundan sonra çok ciddi yaklaşması lazım. Yani hiçbir şeyden, kimseden korkmadan Yargıtay'ın kararını yüklenmesi gerekiyor."
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