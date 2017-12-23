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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Hatanızdan dönün

    © AA/ Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta AK Parti ile kongresinde konuştu. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum" dedi.

    Erdoğan
    © AA/
    Erdoğan, Steinmeier ve Abbas ile Kudüs’ü görüştü
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Mesele nedir? Mesele, istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar dolarlarınız olsun, istediğiniz kadar atom bombalarınız olsun, hepsi bir kenara, samimi niyet samimi, önemli olan bu" dedi.

    AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Şırnak Kapalı Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 16 yıl önce çıktıkları bu yolda Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece" sözleriyle yürüdüklerini söyledi.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Mehmet Ali Özcan
      Erdoğan'dan Putin'e Kudüs teşekkürü
      BM'de bir oylama yapıldı. Neyle ilgili, Kudüs ile ilgili. Bizler bu oylamadan bir hafta önce İstanbul'da İslam dünyasını topladık ve yaptığımız çalışmayla hamdolsun ABD, yanına sadece İsrail'i aldı. Bunun dışında işte 15 bin, 20 bin, 25 bin nüfusu olan 7 tane ülke ve 128 ülke bizimle birlikte hareket etti. Öbür tarafta da malum 9 ülke. Mesele nedir? Mesele, istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar dolarlarınız olsun, istediğiniz kadar atom bombalarınız olsun. Hepsi bir kenara, samimi niyet samimi, önemli olan bu. Kudüs Müslümanların ilk kıblesiydi ve kardeşlerim, ne oldu karar, 128 bir tarafa, 9 bir tarafa.
    • Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor.

    'ABD VE İSRAİL'İN PROVOKATİF TUTUMU, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ MUTLU EDİYOR'

    • Amerikan ve İsrail yönetiminin provokatif tutumları, yalnızca bölgedeki fanatiklerle terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece ve sadece, kan, gözyaşı, çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor.
    • Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz.

    'FİLİSTİNLİLERİN KANINI DÖKMEK İÇİN FIRSAT KOLLAYANLAR UTANMADAN ŞAHSIMLA İLGİLİ DENSİZ BEYANLARDA BULUNUYOR'

    • TBMM
      © AA/ Murat Kaynak
      BM'nin Kudüs kararı TBMM'de alkışlarla karşılandı
      İşgal devleti İsrail fırsattan istifade ile uyguladığı devlet terörünün dozunu artırarak down sendromlu çocuklara, Muhammed'e, kadınlara, 15 yaşındaki Cüneydi'ye, tekerlekli sandalyedeki engellilere saldırmaya, suç çetelesini zenginleştirmeye başladı. Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için adeta fırsat kollayanlar, bir de kalkıp utanmadan, sıkılmadan şahsım ve ülkemizle ilgili densiz beyanlarda bulunuyorlar.

    'DOLARLAR, TEHDİTLER BİR İŞE YARAMADI'

    • (Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesi) İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditleri hamdolsun hiçbir işe yaramadı. Dolarlar, tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi.
    • ABD Başkanı Donald Trump
      © AFP 2017/ NICHOLAS KAMM
      ‘Trump’ın Kudüs’le ilgili tehditleri ABD’nin niyetini açığa vurdu’
      Terör örgütlerinden, vesayet odaklarından, darbe heveslilerinden, bütün bunlardan gelen gizli açık yüzlerce tehdide rağmen hakkı söylemekten, halkımızın gösterdiği istikamette yürümekten asla çekinmedik. Ne bölücü örgüte ne FETÖ'cülere ne de bunların yularını elinde tutan güç odaklarına boyun eğmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda istiklalimiz için, ezanımız için, bayrağımız, vatanımız için, tüm mazlum ve mağdurların hakkı için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.
    • Tarih boyunca olduğu gibi Kıptilerin de Ortodoksların da Katoliklerin de Kudüs üzerindeki hak ve hukukunu gerekirse biz savunacağız. Silm şehri, barış şehri, peygamberler şehri Kudüs'ü kan gölüne çevirmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi mümkün olan en geniş zeminde yürütecek ve Allah'ın izniyle zafere taşıyacağız.

    'BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA O OLACAK'

    • TBMM Genel Kurulu
      © AA/ Güven Yılmaz
      Meclis'te AK Partili ve HDP'li vekiller arasında 'Kürdistan' tartışması
      Aynen Şırnak'ta yaptığımız gibi, aynen Hakkari'de yaptığımız gibi, aynen ülkemizin tamamında yaptığımız gibi… 15 yıl önce Türkiye neydi, bugün ne? Nereden nereye geldik. Var mıydı Şırnak'ın üniversitesi? Yok. Hastaneler var mıydı? Havalimanı var mıydı? Yollar, duble yollar, bölünmüş yollar var mıydı? Elhamdülillah şimdi bunların hepsi de var mı? Ne dedik biz, 'Batı'da ne varsa Doğu'da, Güneydoğu'da da o olacak. Fakat yeterli mi? Değil. Daha çok olması lazım. Peki niye olmadı? Terör, terör, terör… Şimdi bu terör belasından sıyrılıyor muyuz? Ciddi mesafeler aldık mı? Çukurlara, o çukurları açanları gömdük mü? İnlerine girdik mi? Yeniden Şırnak şekilleniyor mu? Yeniden binalarımız yapılıyor mu? Cizre öyle mi? Hakkari öyle mi? Yüksekova öyle mi? Bütün bölge hamdolsun şimdi bir başka oluyor. Diyarbakır aynı şekilde bir başka oluyor. Her taraf. Niye? İstiyoruz ki Doğu, Güneydoğu her yönüyle inşallah Batı'da ne varsa aynen buralarda da olacak.
    • Benim sizden bir ricam var. O da şu, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla velhasıl 80 milyon tek millet olacağız. Bu işin aslı nereye dayanır? Milleti İbrahim. Buraya dayanır. Tek millet olacağız. Bölmek, parçalamak, ayrımcılık yok. Ben sizleri Yaradan'dan ötürü seviyorum, o kadar. Paranız, pulunuz, makamınız, şu bu değil. Kardeşlerim gideceğimiz yer neresi? İki metreküp mezar. Bu mezara bizi gömerken hoca efendi 'Cumhurbaşkanı niyetine' diyecek mi? Demeyecek. 'Trilyoner niyetine' diyecek mi? Demeyecek. 'Başbakan niyetine' diyecek mi? Demeyecek. Ne diyecek hoca efendi? 'Er kişi niyetine' diyecek, gömecekler. Bir daha gelen olur mu, olmaz mı Allah kerim. Öyleyse aslolan ne? Bu dünyada hoş bir sada bırakmak. İşte bunun için çalışacağız. Gayretimiz bunun için.

    'DOKUNULMAZLIĞI TERÖRİSTLERE KALKAN OLMAK İÇİN KULLANANLARLA YÜRÜYECEK YOLUMUZ YOKTUR'

    • Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur.

    'BİZİM DEVLETİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, PARALEL DEVLETMİŞ ŞU DEVLETMİŞ, HEPSİ İÇERDE'

    • HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen
      © AA/ Ahmet İzgi
      HDP Sözcüsü Bilgen: Erdoğan salı sabahlarını kaçırmıyor, paralel 5. grup toplantısı yapıyor
      Bizim devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş… Bak hepsi içerde. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka kimse bize herhangi bir devlet dayatma yoluna gitmesin. Bütün bunlarla beraber bizim özellikli bir çalışmamız lazım. Bütün bu olanlara karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Mesele bu. Bunu başaracağız. Şu söyleyeyim: Taşıma suyla değirmen döndürmeyin, işimize bakalım. Bizim derdimiz daha modern bir Şırnak nasıl olur, daha modern bir Hakkari nasıl olur, bizim derdimiz bu. Biz buna bakıyoruz. Ben Şırnak'ın bataklıklar içinde olduğu günleri de bilirim. Ben yeni gelmiyorum Şırnak'a. 20 yıl önce de ben Şırnak'a geldim. Cizre'yi de bilirim, burayı da bilirim. Şerafettin Elçi Havalimanı'nı buraya boşuna yapmadık. Niye yaptık? Benim Şırnaklı kardeşim bir gün, iki gün yollarda sürünmesin, insan gibi yaşasın. Onun için bizim sizi sevdiğimizi unutmayın, ne yapıyorsak Allah için, bu vatan için yapacağız ve bu yolda sizlerle beraber yürüyeceğiz.
    'BU İKİ FAŞİST PARTİYİ DE TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE YOLLAMANIZI BEKLİYORUM'
    • Milletimizin kendilerine tanıdığı krediyi hoyratça harcayanların, CHP'nin oyuncağı olanların teröristler karşısında onurlu bir duruş sergileyemeyenlerin artık Kürt kardeşlerin nazarında hiçbir itibarının kalmadığına inanıyorum.2019 seçimlerinde yoldaşları CHP ile beraber inşallah bunlarında siyasi ömürlerini doldurduklarına da şahit olacağız. Sizlerden ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu iki faşist partiyi de laik oldukları yere, tarihin çöplüğüne yollamanızı bekliyorum. 2023 Türkiye'sinde bu anlayışların hiçbiri kendine hayat bulamayacaktır. Çünkü 2023 Türkiye'si demokrasi de ve ekonomi de sınıf atladığımız her bakımdan muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıktığımız bir Türkiye olacaktır."

    REFERANDUM OYLARI İÇİN ÖZELEŞTİRİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 16 Nisan referandumunda Şırnak'ta yüzde 28,3 'evet' oyu aldıklarını söyleyerek özeleştiride bulundu.

    ​Erdoğan, özeleştirisini alkışlayan partililere "Niye alkışladınız?" diye tepki göstererek şunları söyledi:

    "Yanlış anlaşıldı herhalde. Burada problemi Şırnaklılarda değil, elbette kendimizde arıyoruz. Demek ki yeterince çalışamamışız. Onun için yüzde 28'de kalmışız."

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    Etiketler:
    CHP, HDP, Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak, Kudüs, İsrail, Türkiye, ABD
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