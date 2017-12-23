Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Hatanızdan dönün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta AK Parti ile kongresinde konuştu. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Mesele nedir? Mesele, istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar dolarlarınız olsun, istediğiniz kadar atom bombalarınız olsun, hepsi bir kenara, samimi niyet samimi, önemli olan bu" dedi.

AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Şırnak Kapalı Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 16 yıl önce çıktıkları bu yolda Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece" sözleriyle yürüdüklerini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

© AA/ Mehmet Ali Özcan Erdoğan'dan Putin'e Kudüs teşekkürü

Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor.

'ABD VE İSRAİL'İN PROVOKATİF TUTUMU, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ MUTLU EDİYOR'

Amerikan ve İsrail yönetiminin provokatif tutumları, yalnızca bölgedeki fanatiklerle terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece ve sadece, kan, gözyaşı, çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor.

Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz.

'FİLİSTİNLİLERİN KANINI DÖKMEK İÇİN FIRSAT KOLLAYANLAR UTANMADAN ŞAHSIMLA İLGİLİ DENSİZ BEYANLARDA BULUNUYOR'

'DOLARLAR, TEHDİTLER BİR İŞE YARAMADI'

(Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesi) İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditleri hamdolsun hiçbir işe yaramadı. Dolarlar, tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi.

© AFP 2017/ NICHOLAS KAMM ‘Trump’ın Kudüs’le ilgili tehditleri ABD’nin niyetini açığa vurdu’

Tarih boyunca olduğu gibi Kıptilerin de Ortodoksların da Katoliklerin de Kudüs üzerindeki hak ve hukukunu gerekirse biz savunacağız. Silm şehri, barış şehri, peygamberler şehri Kudüs'ü kan gölüne çevirmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi mümkün olan en geniş zeminde yürütecek ve Allah'ın izniyle zafere taşıyacağız.

'BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA O OLACAK'

© AA/ Güven Yılmaz Meclis'te AK Partili ve HDP'li vekiller arasında 'Kürdistan' tartışması

Benim sizden bir ricam var. O da şu, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla velhasıl 80 milyon tek millet olacağız. Bu işin aslı nereye dayanır? Milleti İbrahim. Buraya dayanır. Tek millet olacağız. Bölmek, parçalamak, ayrımcılık yok. Ben sizleri Yaradan'dan ötürü seviyorum, o kadar. Paranız, pulunuz, makamınız, şu bu değil. Kardeşlerim gideceğimiz yer neresi? İki metreküp mezar. Bu mezara bizi gömerken hoca efendi 'Cumhurbaşkanı niyetine' diyecek mi? Demeyecek. 'Trilyoner niyetine' diyecek mi? Demeyecek. 'Başbakan niyetine' diyecek mi? Demeyecek. Ne diyecek hoca efendi? 'Er kişi niyetine' diyecek, gömecekler. Bir daha gelen olur mu, olmaz mı Allah kerim. Öyleyse aslolan ne? Bu dünyada hoş bir sada bırakmak. İşte bunun için çalışacağız. Gayretimiz bunun için.

'DOKUNULMAZLIĞI TERÖRİSTLERE KALKAN OLMAK İÇİN KULLANANLARLA YÜRÜYECEK YOLUMUZ YOKTUR'

Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur.

'BİZİM DEVLETİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, PARALEL DEVLETMİŞ ŞU DEVLETMİŞ, HEPSİ İÇERDE'

'BU İKİ FAŞİST PARTİYİ DE TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE YOLLAMANIZI BEKLİYORUM'

Milletimizin kendilerine tanıdığı krediyi hoyratça harcayanların, CHP'nin oyuncağı olanların teröristler karşısında onurlu bir duruş sergileyemeyenlerin artık Kürt kardeşlerin nazarında hiçbir itibarının kalmadığına inanıyorum.2019 seçimlerinde yoldaşları CHP ile beraber inşallah bunlarında siyasi ömürlerini doldurduklarına da şahit olacağız. Sizlerden ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu iki faşist partiyi de laik oldukları yere, tarihin çöplüğüne yollamanızı bekliyorum. 2023 Türkiye'sinde bu anlayışların hiçbiri kendine hayat bulamayacaktır. Çünkü 2023 Türkiye'si demokrasi de ve ekonomi de sınıf atladığımız her bakımdan muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıktığımız bir Türkiye olacaktır."

REFERANDUM OYLARI İÇİN ÖZELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 16 Nisan referandumunda Şırnak'ta yüzde 28,3 'evet' oyu aldıklarını söyleyerek özeleştiride bulundu.

Erdoğan'dan referandumda Şırnak'taki oy oranı için özeleştiri: Niye alkışladınız? Yanlış anlaşıldı herhaldehttps://t.co/hWuccsSN13 pic.twitter.com/pIr5rIrK1o — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 23, 2017

​Erdoğan, özeleştirisini alkışlayan partililere "Niye alkışladınız?" diye tepki göstererek şunları söyledi:

"Yanlış anlaşıldı herhalde. Burada problemi Şırnaklılarda değil, elbette kendimizde arıyoruz. Demek ki yeterince çalışamamışız. Onun için yüzde 28'de kalmışız."