TOSUN: BU BİR SİYASİ KUMPASTIR
Belediye Başkanı Mustafa Tosun, konu hakkında aptığı açıklamada, 25 Aralık Pazartesi günü avukatları aracılığıyla açıklama yapacağını belirterek "Ancak ifade etmek isterim ki bu bir siyasi kumpastır, algı operasyonudur. Olayın gerçek yüzü yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan G.K'nin bugün iş yerine geldiği öğrenildi.
Çandarlı Mahallesi'ndeki Dikili Belediyesi Ek Hizmet Binasında görevli zabıta yardımcı personeli D.C. (32) 17 Temmuz'da Tosun'un kendisini sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddiasıyla 25 Ağustos 2017 günü jandarmaya şikayette bulunmuştu.
Dikili Belediye Başkanı Tosun hakkında taciz iddiası https://t.co/qO950LhjPG pic.twitter.com/AaORJs8rR3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 23, 2017
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