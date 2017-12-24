İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır'dan İstanbul'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı. Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı.
© AFP 2017/ JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dini içerikli süs eşyalarının arasından esrar çıktı https://t.co/a5xplYsorK pic.twitter.com/fPwGh1Cssb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 23, 2017
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