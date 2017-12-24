Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunun üstünde dikkat çeken mesaj

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün arkadaşı olarak tanınan profesörün yakınları, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Hüdaverdi Adam'ın yakınları, eğitim camiasından çok sayıda isim ve çok sayıda kişi katıldı.
FETÖ Firarisi Adil Öksüzün Ölen Arkadaşı Hüdaverdi Adam'ın Cenazesinde Tabutun Üstüne Düğünümüze Hoş Geldiniz Yazılı Havlu Koymuşlar pic.twitter.com/xSXp1ph3JD— 🇹🇷SEYYAH_44🇹🇷 (@Seyyahh_44) 23 December 2017
Adam'ın yakınları cenazede tabutun üstünü 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazılı bir havlu örttü. Öğle namazı ve cenaze namazı boyunca tabut üzerinde duran havlu, cenaze kaldırılırken de aynı yerde durdu. Emekli profesör kılınan cenaze namazının ardından Serdivan'ın Meşeli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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