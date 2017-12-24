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    Resmi Gazete

    2 yeni KHK yayınlandı, kamudan 2766 personel ihraç edildi

    © AA/
    Türkiye
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    Olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayınlandı. Kamu kurumlarından toplam 2766 kişi ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

    Resmi Gazete
    © AA/
    'İki yeni KHK geliyor'
    OHAL kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    695 sayılı KHK kapsamında çeşitli kurumlarda görev yapan 2766 personel kamudan ihraç edildi.

    Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 245 kişi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 12 kişi, TÜBİTAK'tan 45 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 53 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 kişi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan 20 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 kişi, ihraç edildi.

    Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi. 

    TSK'DAN 637 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

    155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 637 personel ihraç edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

    115 KİŞİ İŞE İADE EDİLDİ

    695 sayılı KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.

    DANIŞTAY VE YARGITAY'A 116 YENİ ÜYE

    696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

    ŞEKER KURUMU KAPATILDI

    696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

    TEK TİP KIYAFET DÖNEMİ

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili CHP'li Şenal Sarıhan
    © AA/ Emrah Yorulmaz
    Muhalefetten ‘tek tip kıyafet’ uyarısı: Anayasa ve AİHS’nin ihlali olur
    696 sayılı KHK kapsamında, 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' ile 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlarını işleyenler badem kurusu renginde tutulum giyecek.

    'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan', 'Devletin güvenliğine karşı suçlar' ile 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' nedeniyle 'örgüt kurma, suç için anlaşma ve örgüte silah sağlama' suçlarından tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

    Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

    Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

    TAŞERON İŞÇİLER İÇİN DÜZENLEME

    696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

    696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

    Çelik-işçi
    © AP Photo/ Matt Dunham
    Taşeron işçiye kadro KHK ile verilecek
    696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

    696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

    Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

    UZMAN ERBAŞLARA SİLAH EDİNME HAKKI

    695 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.

    22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

    695 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

    'TERÖRLE MÜCADELEDE' ÖLEN SİVİLLERİN AİLESİ İÇİN ZORUNLU ASKERLİK KALKTI

    696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

    SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

    696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

     696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

    MİT PERSONELİ YAZILI MÜRACAATLA İSTİFA EDEBİLECEK

    Resmi Gazete
    © AA/
    İki yeni KHK yayınlandı: 928 kişi kamudan ihraç edildi
    696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

    17 KURUM KAPATILDI

    695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

    TÜRKİYE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAYANIŞMA VAKFI KURULDU

    696 sayılı KHK ile şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

    ASFAT AŞ. KURULDU

    Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

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    Etiketler:
    Tek tip kıyafet, İhraç, Taşeron işçiler, KHK, OHAL, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Danıştay, Yargıtay, MİT, TSK, Türkiye
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