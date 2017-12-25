Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk 'Mankafa' davası

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, avukat Çelik hazırladığı dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Aralık'ta AK Parti'nin Yalova il başkanlığı toplantısında, yakınlarına ait olduğu iddia edilen para transfer bilgilerinin yer aldığı MAN adası belgeleri ile ilgili sözleri hatırlatıldı.
Dilekçede, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için "Mankafa, FETÖ'cü, yalancı, ana hıyanetin başındaki zat" şeklinde sözler sarf ettiği belirtilerek, bu kelime ve cümlelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.
'ELEŞTİRİ VE İFADA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARINI FAZLASIYLA AŞMIŞTIR'
"Buna karşın Erdoğan'ın yaptığı açıklama düşünce açıklaması kapsamında görülemez ve hakaret kapsamında kalmaktadır. Genel Başkan özellikle davalının paraya verdiği önemden hareketle, davalının kişiliğini gözeterek ‘5 paralık' dava açılması talimatı verdiğinden, eldeki davada da 5 kuruşluk dava açılması yoluna gidilmektedir. Erdoğan, gurur ve onur kırıcı, kişilik değerlerine zarar verici söz ve yorumlarda bulunarak eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını fazlasıyla aşmıştır."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)