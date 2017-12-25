Abdullah Gül'den KHK eleştirisi: Hepimiz üzülürüz

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) December 25, 2017
"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" diyen Gül, şöyle devam etti:
"İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."
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