Abdullah Gül'den KHK eleştirisi: Hepimiz üzülürüz

Sivillere yargı muafiyeti getiren KHK düzenlemesine bir eleştiri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül, "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" ifadesini kullandı.