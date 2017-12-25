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    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik

    TÜSİAD: Son KHK düzeltilmeli

    © Fotoğraf: TÜSİAD
    Türkiye
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    Dün yayınlanan iki yeni KHK'ya tepkiler giderek büyüyor. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Son KHK'nın düzeltilmesini ve OHAL şartlarının geride kalmasını temenni ediyoruz" denildi.

    15 Temmuz anıtı - İstanbul
    © REUTERS/ MURAD SEZER
    Yeni KHK ile 15 Temmuz ve sonrasında eylemlere müdahale eden sivillere dokunulmazlık
    Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de gerekli düzeltmelerin yapılmasını istedi. TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Son KHK'nın konusu olan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendirmektedir. Yeni KHK'nın içeriğinde yer alan ucu açık düzenlemeler, hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere sebep olabilir. Çünkü başka niyetle kullanılmaya elverişli bu düzenlemeler toplumun huzurunu etkileyecek birçok sıkıntıya neden olabilir.

    'OHAL ŞARTLARI GERİDE BIRAKILMALI'

    Kuşkusuz, terörle mücadele mutlak bir kararlılıkla devam etmelidir. Ancak bu yönde başarılı bir politikanın temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması da yer almalıdır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüssü sonrasında, ülkemizin artık hızla OHAL şartlarını geride bırakması gerekir. Bu ilerleme demokratik değerlerimiz, güvenlik ortamımız, uluslararası etki alanımız ve ekonomik rekabet gücümüz açısından elzemdir.

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
    © AA/ Gazi Nogay
    Feyzioğlu'ndan KHK tepkisi: İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak
    Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bugün ülkemizin demokrasisi ve geleceğini ilgilendiren temel alanlarda milli uzlaşma ortamının tesisi daha da önem kazanmıştır. Dünya Değerler Araştırması'na göre Türkiye, vatandaşları arasında karşılıklı güvenin en zayıf olduğu ülkelerden biridir. Birçok ülkede yüzde 60'ın üzerinde olan birbirine güven oranı, ülkemizde maalesef yüzde 12'dir. Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye'de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir.

    Son KHK'nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililerce de açıklanmıştır. Buna uygun olan gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve OHAL ortamının geride kalmasını temenni ediyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi, şimdi daha güçlü Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır."

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    Etiketler:
    KHK, OHAL, TÜSİAD
    Topluluk kurallarıTartışma
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