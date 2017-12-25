Mahir Ünal’dan Bülent Tezcan’a KHK cevabı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu düzenleme o gece canı pahasına ülkesini çıplak elleriyle savunanların hukukunu korumak için yapıldı. FETÖ'ye olan diyet borcunuzun onların avukatlığını da kapsadığını biliyorduk, bu vesileyle bir kez daha müşahede etmiş olduk" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresi üzerinden, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın 'KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz' açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

'ANLAYACAĞI ŞEKİLDE TEKRARLIYORUM'

CHP sözcüsünün anlayacağı şekilde tekrar ifade ediyorum: Bu düzenleme o gece canı pahasına ülkesini çıplak elleriyle savunanların hukukunu korumak için yapıldı. — Mahir Ünal (@mahirunal) 25 Aralık 2017

CHP sözcüsünün anlayacağı şekilde tekrar ifade ettiğini belirten Ünal, "Bu düzenleme o gece canı pahasına ülkesini çıplak elleriyle savunanların hukukunu korumak için yapıldı. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen, şehit ve gazilerin hakkını gözetmek bir yana insan hakları kisvesi altında darbeci askerleri aklamaya çalışanların, 'masum askerler öldürüldü' iftirasını yayanların bu düzenlemeyi anlamalarını elbette beklemiyoruz. O gece millet ülkesinin derdine düşmüşken oturduğu rahat koltuğunda tv izleyen, havaalanından sıvışan, tankları gördüğünde 'AKP'den kurtuluyoruz' diye alkış tutanların da bizi anlamasını beklemiyoruz. O gece daha darbe tehdidi nihayete ermemişken, milletle omuz omuza verdiğimiz mücadele devam ederken, panikle darbenin faillerinin akıbetinin peşine düşenlerin de bizi anlamasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

​'GAYRİ MİLLİSİNİZ'

Ünal, açıklamasında şunları kaydetti:

"FETÖ'ye olan diyet borcunuzun onların avukatlığını da kapsadığını biliyorduk, bu vesileyle bir kez daha müşahede etmiş olduk. Siz hiçbir zaman 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin yanında durmadınız, onların ve yakınlarının yaşadıklarını anlamak gibi bir çabanız olmadı. FETÖ'cülerin mahkeme salonlarında şehit yakınlarına ve gazilere 'yargılanacaksınız' diye bağırmaları da sizi rahatsız etmez. Siz bu ülkenin demokrasisine ve insan haklarına kasteden terör örgütlerini perdelemek adına, milletin hukukunu koruyanları hedef alacak kadar gayri millisiniz. Yapılan düzenlemenin geçmişe dönük olduğunu bildiğiniz halde, efendinizin kulağınıza fısıldadığı yalanlara dikkat edin. Millet sizi de, bizi de iyi tanıyor."