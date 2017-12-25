Cumhuriyet gazetesi davasında yine tahliye çıkmadı

'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek' iddiasıyla 4'ü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları bugün beşinci kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Cumhuriyet çalışanlarının tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verdi.

© AFP 2017/ Bülent Kılıç Ahmet Şık'tan mahkeme başkanına: Umarım kendinizinki gibi mahkemelerde yargılanmazsınız

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yunus Emre İper'in tutukluluk hallerinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

Duruşma, 9 Mart 2018'e erteledi.

Mahkeme kararında, her bir hakimin ret sebepleri ile ilgili görüşünü sunmasına ve 28. Ağır Ceza'ya gönderilmesine, güvenlik nedeniyle duruşmanın Silivri'de yapılmasına ve 3 avukat sınırlaması getirilmesini hükmetti.Üye hakimden karşı oy

ÜYE HAKİMDEN KARŞI OY

Mahkemenin bir üye hakiminin, sanıklardan Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay'ın tutuklulukta geçirdiği süre, tanıkların büyük ölçüde dinlenilmiş olması ve sanıklar hakkında delillerin toplanmış olduğu gözetildiğinde delilleri karartma ihtimallerinin bulunmadığını belirterek, uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada ölçülü olacağı gerekçesiyle Şık, Sabuncu ve Atalay'ın tutukluluk halinin devamına yönelik mahkemenin çoğunluk kararına karşı oy kullandığı öğrenildi.