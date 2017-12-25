Cumhuriyet gazetesi davasında yine tahliye çıkmadı

Duruşma, 9 Mart 2018'e erteledi.
Mahkeme kararında, her bir hakimin ret sebepleri ile ilgili görüşünü sunmasına ve 28. Ağır Ceza'ya gönderilmesine, güvenlik nedeniyle duruşmanın Silivri'de yapılmasına ve 3 avukat sınırlaması getirilmesini hükmetti.Üye hakimden karşı oy
ÜYE HAKİMDEN KARŞI OY
Mahkemenin bir üye hakiminin, sanıklardan Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay'ın tutuklulukta geçirdiği süre, tanıkların büyük ölçüde dinlenilmiş olması ve sanıklar hakkında delillerin toplanmış olduğu gözetildiğinde delilleri karartma ihtimallerinin bulunmadığını belirterek, uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada ölçülü olacağı gerekçesiyle Şık, Sabuncu ve Atalay'ın tutukluluk halinin devamına yönelik mahkemenin çoğunluk kararına karşı oy kullandığı öğrenildi.
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