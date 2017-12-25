Tuzla'daki kimyasal kokusu paniğe yol açtı

İstanbul Tuzla'da yayılan gaz kokusu paniğe yol açtı. Bölgeye AKOM ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Saatlerce nedeni öğrenilemeyen kokunun kaynağı hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde bir açıklama yaptı.

İstanbul Tuzla'da yayılan ağır gaz kokusu vatandaşları endişeye düşürdü. Konuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

İlk açıklamada gaz kokusunun sanayi kaynaklı olduğu belirtildi. Bölgeye AKOM ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kanalizasyona sanayi atıklarının karışması ihtimali üzerinde duruluyor



Tuzla'da yayılan kaynağı belirsiz koku inceleniyor https://t.co/8sLRDptj53 pic.twitter.com/naE3cGkqNS — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 25 December 2017

​Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri uzun saatler boyunca devam etti.

İBB'den konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur. — İGDAŞ (@igdaskurumsal) 25 December 2017

​İGDAŞ ise, "Tuzla İstasyon Mahallesi'nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır" dedi.

Tuzla'da yayılan ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü saatlerde, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuzla Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolunda kokunun kaynağı ola mahaldeyiz. Vidanjörlerle getirilen kimyasal atıkların deşarjı için böyle sabit ve ilkel bir sistem kurulmuş. Kaçak olmalı. Etrafta hala ağır bir koku var. pic.twitter.com/8QSDv1uXmX — Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) 25 December 2017

​'İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN BİR DURUM YOK'

Yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin süratla bölgeye sevk edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün birimleri ile ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam etmekte olup sorumlulular hakkında adli ve hukuki yollar sonuna kadar takip edilecektir" denildi.