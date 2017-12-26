İstanbul'da gece yarısı IŞİD operasyonu

İstanbul'da gece yarısı eş zamanlı olarak IŞİD operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda IŞİD ile bağlantı olduğu iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.