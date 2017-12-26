Eski milli futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu

Habertürk'ün aktardığına göre itirafçı olduğu belirtilen eski futbolcularla ilgili soruşturmayı yürüten polisin, geçen günlerde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da oynayan Uğur Boral’ı gözaltına aldığı ortaya çıktı. Boral’ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.

Uğur Boral’ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde FETÖ ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbetlere katıldığını söylediği belirtildi. Boral’ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını verdiği öğrenildi. Boral’ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü.

Aynı operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan eski milli futbolculardan Ömer Çatkıç ile Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Boral'ın Bank Asya’ya 950.000 lira yatırdığı aktarıldı.