Ahmet Hakan: Son KHK ile yapılması gerekeni yazıyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ‘15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren KHK'daki muğlaklığın giderilmesi gerektiğini söyledi.

Hakan, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri geçen maddedeki muğlaklığın giderilmesi gerektiğini belirtti.

Hakan'ın "Savaşların en pisi, en ahlaksızı, en onursuzu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

SON KHK İLE YAPILMASI GEREKENİ YAZIYORUM

SON KHK’yı çıkaranlar diyorlar ki:

— Yahu yanlış anladınız.

— Bizim maksadımız 15 Temmuz’da darbeye karşı yiğitçe direnen sivil vatandaşlarımızdır.

— Onlardan gayrısıyla ilgili değildir.

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E güzel.

E iyi.

E tamam.

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O zaman bir düzeltme yapılsın.

“Öyle de olur, böyle de olur” diye anlaşılan ifadeler, oturulup yeniden yazılsın.

Farklı anlamalara yol açacak muğlaklık ortadan kaldırılsın.

Doğru dürüst bir metin ortaya çıkarılsın.

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Böylece…

En azından işin bu kısmıyla ilgili tartışma sona ersin.