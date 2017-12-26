Ahmet Hakan: Son KHK ile yapılması gerekeni yazıyorum

Hakan'ın "Savaşların en pisi, en ahlaksızı, en onursuzu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
SON KHK İLE YAPILMASI GEREKENİ YAZIYORUM
SON KHK’yı çıkaranlar diyorlar ki:
— Yahu yanlış anladınız.
— Bizim maksadımız 15 Temmuz’da darbeye karşı yiğitçe direnen sivil vatandaşlarımızdır.
— Onlardan gayrısıyla ilgili değildir.
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E güzel.
E iyi.
E tamam.
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“Öyle de olur, böyle de olur” diye anlaşılan ifadeler, oturulup yeniden yazılsın.
Farklı anlamalara yol açacak muğlaklık ortadan kaldırılsın.
Doğru dürüst bir metin ortaya çıkarılsın.
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Böylece…
En azından işin bu kısmıyla ilgili tartışma sona ersin.
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