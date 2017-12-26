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    Gazeteci-yazar Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan: Son KHK ile yapılması gerekeni yazıyorum

    © AFP 2017/ Ozan Köse
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ‘15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren KHK'daki muğlaklığın giderilmesi gerektiğini söyledi.

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    © AA/ Kayhan Vandemir
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    Hakan, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri geçen maddedeki muğlaklığın giderilmesi gerektiğini belirtti.

    Hakan'ın "Savaşların en pisi, en ahlaksızı, en onursuzu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

    SON KHK İLE YAPILMASI GEREKENİ YAZIYORUM

    SON KHK’yı çıkaranlar diyorlar ki:

    — Yahu yanlış anladınız.

    — Bizim maksadımız 15 Temmuz’da darbeye karşı yiğitçe direnen sivil vatandaşlarımızdır.

    — Onlardan gayrısıyla ilgili değildir.

    *

    E güzel.

    E iyi.

    E tamam.

    *

    Abdullah Gül
    © AA/ Arşiv
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    O zaman bir düzeltme yapılsın.

    “Öyle de olur, böyle de olur” diye anlaşılan ifadeler, oturulup yeniden yazılsın.

    Farklı anlamalara yol açacak muğlaklık ortadan kaldırılsın.

    Doğru dürüst bir metin ortaya çıkarılsın.

    *

    Böylece…

    En azından işin bu kısmıyla ilgili tartışma sona ersin.

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    Etiketler:
    KHK, OHAL, Ahmet Hakan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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