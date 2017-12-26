Selvi: Tartışmaya sebep olan sivillere koruma neden getirildi?

Selvi'nin "İç savaş çağrısı mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
Darbe davalarında FETÖ’cü sanıklarının ve avukatlarının şehit aileleri ve gazilere yönelik olarak, “Yargılanacaksınız” şeklindeki tehditleri etkili olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkıp, canı pahasına darbenin bastırılmasını sağlayan sivillere yasal bir güvence getirilme ihtiyacı hissedilmiş. Unutulmasın, 15 Temmuz, dünya tarihine sivillerin bastırdığı darbe girişimi olarak geçti. Darbecilerin sistematik olarak, “Yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz” şeklindeki tehditlerinin şehit aileleri ve gaziler üzerinde meydana getirdiği moral bozukluğu üzerine bu düzenlemenin yapılmasına gerek duyulmuş.
Bu düzenleme hukuk sistemimize ilk kez mi giriyor? Hayır. Anayasa’nın 17. maddesinde, “Ayaklanma ve isyanın bastırılması” hükmü, AİHS’nin 2. maddesinde ise, “Ayaklanma ve isyanın yasaya uygun olarak bastırılması” düzenlemesi yer alıyor.
CHP’nin bu konuda tarihten bulduğu örnekler var. 1931’deki Erciş, Zilan, Ağrıdağ, Erzincan-Pülümür ile Dersim harekâtıyla ilgili. Anlamadığım bir şey var. Bunlar CHP’nin tek parti dönemine ait değil mi? CHP, 70-80 yıl önce kendi yaptığı düzenlemeye neden karşı çıkıyor? CHP kendi tarihiyle kendi tezini vuruyor gibi geldi bana.
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