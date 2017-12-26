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    Darbe girişimi

    Selvi: Tartışmaya sebep olan sivillere koruma neden getirildi?

    © AP Photo/
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ‘15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhıyla ilgili hükümet kanadından aldığı görüşleri aktardı.

    Gazeteci-yazar Ahmet Hakan
    © AFP 2017/ Ozan Köse
    Ahmet Hakan: Son KHK ile yapılması gerekeni yazıyorum
    Selvi, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri geçen maddenin FETÖ sanıklarının darbe girişimi sırasında yaralanan ve hayatını kaybedenlere yönelik 'Yargılanacaksınız' tehdidi olduğunu öne sürdü.

    Selvi'nin "İç savaş çağrısı mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

    Darbe davalarında FETÖ’cü sanıklarının ve avukatlarının şehit aileleri ve gazilere yönelik olarak, “Yargılanacaksınız” şeklindeki tehditleri etkili olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkıp, canı pahasına darbenin bastırılmasını sağlayan sivillere yasal bir güvence getirilme ihtiyacı hissedilmiş. Unutulmasın, 15 Temmuz, dünya tarihine sivillerin bastırdığı darbe girişimi olarak geçti. Darbecilerin sistematik olarak, “Yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz” şeklindeki tehditlerinin şehit aileleri ve gaziler üzerinde meydana getirdiği moral bozukluğu üzerine bu düzenlemenin yapılmasına gerek duyulmuş. 

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
    Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi: Vebali AYM üyelerinin
    Burada tehlikeli olan ileriye dönük terör olaylarının bastırılmasının bu kapsama alınması noktasıydı. Ancak iktidar yöneticileri ısrarla düzenlemenin 15 Temmuz’la sınırlı olduğu konusunda güvence verdiler. Kişisel güvenceler değil, asıl olan yasal düzenlemedir. Buna rağmen yine de ileriye dönük kuşkular giderilemezse, yeniden değerlendirilebilir.

    Bu düzenleme hukuk sistemimize ilk kez mi giriyor? Hayır. Anayasa’nın 17. maddesinde, “Ayaklanma ve isyanın bastırılması” hükmü, AİHS’nin 2. maddesinde ise, “Ayaklanma ve isyanın yasaya uygun olarak bastırılması” düzenlemesi yer alıyor.

    CHP’nin bu konuda tarihten bulduğu örnekler var. 1931’deki Erciş, Zilan, Ağrıdağ, Erzincan-Pülümür ile Dersim harekâtıyla ilgili. Anlamadığım bir şey var. Bunlar CHP’nin tek parti dönemine ait değil mi? CHP, 70-80 yıl önce kendi yaptığı düzenlemeye neden karşı çıkıyor? CHP kendi tarihiyle kendi tezini vuruyor gibi geldi bana.

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    Etiketler:
    Sivillere yargı muafiyeti, KHK, OHAL, Abdulkadir Selvi, Türkiye
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