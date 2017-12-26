Yılbaşında eylem yapacağı öne sürülen IŞİD'lilere baskın

Adana’da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda kendilerine ‘yalnız kurt’ ismini verdiği ifade edilen ve yılbaşında eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.

© AA/ Yasin Aras İstanbul'da gece yarısı IŞİD operasyonu

Hürriyet'in aktardığına göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipler, IŞİD'in Doğankent Mahallesi'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine ‘yalnız kurt’ ismini verdiği öne sürülen, araba ve bıçakla eylem yapma ihtimali olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıları, yılbaşı için eylem planladıkları ve Suriye’ye eleman temin ettikleri öne sürülürken çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar arasında Doğankent Mahallesi yapılanmasının emiri M.A’ın olduğu öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin arından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.