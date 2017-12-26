Yılbaşında eylem yapacağı öne sürülen IŞİD'lilere baskın

Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine ‘yalnız kurt’ ismini verdiği öne sürülen, araba ve bıçakla eylem yapma ihtimali olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıları, yılbaşı için eylem planladıkları ve Suriye’ye eleman temin ettikleri öne sürülürken çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar arasında Doğankent Mahallesi yapılanmasının emiri M.A’ın olduğu öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin arından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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