Adalet Bakanı Gül'den KHK açıklaması: Sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor

Darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında sivillere yargı muafiyeti getiren KHK maddesiyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, bu düzenlemenin sadece 2 günü kapsadığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti getiren kanun hükmünde kararname (KHK) maddesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi.

"Burada yapılan düzenleme, sadece 15 Temmuz ve sonrasında 16 Temmuz'daki darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili" diyen Bakan Gül, Gaziantep ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Hangi vatandaş darbe önleme dışında bir başkasına işkence etmişse, yanlış bir fiilde, haksız bir fiilde, hukuka aykırı fiilde bulunmuşsa bunlar da yargılanacaktır ama buradaki kapsam darbeyi önlemeye yönelik fiiller kapsamındadır, tarih de 15 Temmuz, 16 Temmuz'dur" ifadelerini kullandı.

Gül, gerekli olursa metindeki ifadelerin değiştirilebileceğini söyledi.

696 sayılı KHK'nın tartışma yaratan 121. maddesinde, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden siviller hakkında hiçbir idari, mali ya da cezai işlem yapılamayacağı belirtiliyor.

8 Kasım 2016'da yayımlanan 6755 sayılı KHK ile kamu görevlileri için yapılan düzenlemeye sivillerin de dahil edilmesini sağlayan maddenin tartışma yaratan ifadelerinin yer aldığı bölüm ise şöyle:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."