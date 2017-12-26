Gaziantep'te 70 asker zehirlendi

Yaklaşık 70 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Aynı kazandan yemek yiyen 1050 askerden 44'ü zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 39'u taburcu edildi, 5'i taburcu edilmek üzere. Hayati riskleri yok şükürler olsun.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 26 Aralık 2017
Askerlerin karargahtaki yemekten veya çarşı izninde yediklerinden etkilenip etkilenmedikleri araştırılıyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla, Gaziantep'teki askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarının ardından son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Pınarsan İnş. Nak. San. ve Ltd. Şti. ile yapılan sözleşme kapsamında 2015 yılında alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti olduğu ortaya çıkmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konservelerin hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini söylemişti.
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