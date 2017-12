Gaziantep'te 70 asker zehirlendi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Komutan Yardımcılığı personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen askerlerin gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtiliyor. Askerlerin akşam yemeğinde ıspanak yediği ileri sürüldü.

Yaklaşık 70 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Aynı kazandan yemek yiyen 1050 askerden 44'ü zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 39'u taburcu edildi, 5'i taburcu edilmek üzere. Hayati riskleri yok şükürler olsun.

Askerlerin karargahtaki yemekten veya çarşı izninde yediklerinden etkilenip etkilenmedikleri araştırılıyor. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 26 Aralık 2017

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla, Gaziantep'teki askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

© AA/ Fatih Tıpırtın Donanmanın kavurmasına at eti katan firma, 24 birliğe daha et vermiş

Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarının ardından son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Pınarsan İnş. Nak. San. ve Ltd. Şti. ile yapılan sözleşme kapsamında 2015 yılında alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konservelerin hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini söylemişti.

Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakaları ve son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan at eti skandalı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlık, 2018 yılı için aldığı karar doğrultusunda ülke genelindeki tüm askeri birliklerin yiyeceği artık kamu kurum ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan temin edilecek. En riskli grupta yer alan et ürünleri için belirlenen kurum ise Et ve Süt Kurumu. Yeni yılda istisnasız artık tüm et ve et ürünleri bu kurum üzerinden alınacak.