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    Asker, zehirlenme

    Gaziantep'te 70 asker zehirlendi

    © AA/
    Türkiye
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    Gaziantep'te 2. Zırhlı Tugay'da görev yapan 70 asker, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
    © AA/
    Tanrıkulu: Dua ile uğraşacağınıza askerlere at eti yedirilmesiyle uğraşın
    15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Komutan Yardımcılığı personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen askerlerin gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtiliyor. Askerlerin akşam yemeğinde ıspanak yediği ileri sürüldü.

    Yaklaşık 70 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla, Gaziantep'teki askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanan askerler
    © AA/ Fatih Tıpırtın
    Donanmanın kavurmasına at eti katan firma, 24 birliğe daha et vermiş
    AT ETİ SKANDALI

    Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarının ardından son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Pınarsan İnş. Nak. San. ve Ltd. Şti. ile yapılan sözleşme kapsamında 2015 yılında alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti olduğu ortaya çıkmıştı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konservelerin hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini söylemişti.

    Nurettin Canikli
    © AA/
    Canikli: Komutanlığa alınan 4 bin 50 kilogram konservede at eti çıktı
    Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakaları ve son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan at eti skandalı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlık, 2018 yılı için aldığı karar doğrultusunda ülke genelindeki tüm askeri birliklerin yiyeceği artık kamu kurum ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan temin edilecek. En riskli grupta yer alan et ürünleri için belirlenen kurum ise Et ve Süt Kurumu. Yeni yılda istisnasız artık tüm et ve et ürünleri bu kurum üzerinden alınacak. 

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    Etiketler:
    Gıda zehirlenmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Gaziantep
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