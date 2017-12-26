Cezaevlerinde tek tip alarmı

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, darbeye teşebbüs suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar 'badem kurusu'; terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar 'gri' renkte göğüs ve pantolon bölümü bitişik tulum giyecek.
Kadın tutuklu ve hükümlülerin giyecekleri elbiselerin renkleri erkek tutuklu ve hükümlülerle aynı olmakla birlikte, durumlarına göre kadınların elbiseleri farklı şekilde olabilecek. Kadınların elbiselerinin ayrıntıları bir ay içinde yayımlanacak yönetmelikte düzenlenecek. Çocuklar ile hamileler, bu uygulamanın dışında tutuldu.
ZİYARETÇİ YASAĞINDAN HÜCRE HAPSİNE
Söz konusu kıyafetler tekstil atölyesi bulunan cezaevlerinde mahkumlarca üretilecek. Düzenlemeye yönelik tepkilere karşı cezaevlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.
Düzenlemeye ilişkin yönetmeliğin bir ay içinde çıkarılacağı ve 60 bin dolayında tutuklu ve hükümlüyü ilgilendirdiği belirtildi. Bunların 50 bini FETÖ'den tutuklu ya da hükümlü.
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