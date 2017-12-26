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    Cezaevi

    Cezaevlerinde tek tip alarmı

    © AA/ Arşiv
    Türkiye
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    696 sayılı KHK'da yer alan 'tek tip kıyafet' düzenlemesi Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren yaklaşık 60 bin tutuklu ve hükümlüyü kapsıyor. Kıyafet giymeyi reddedenlere hücre ve görüş yasağı cezası verileceği belirtilirken, tepkilere karşılık cezaevlerinde önlemler artırıldı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
    Erdoğan: Tek tip kıyafet uygulaması Türkiye'ye mahsus bir olay değil
    OHAL kapsamında yayımlanan son iki KHK ile önemli değişikliklere imza atıldı. KHK'lardaki tartışma yaratan düzenlemelerden tek tip kıyafet uygulamasına göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle cezaevi dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyecek.

    Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, darbeye teşebbüs suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar 'badem kurusu'; terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar 'gri' renkte göğüs ve pantolon bölümü bitişik tulum giyecek.

    Kadın tutuklu ve hükümlülerin giyecekleri elbiselerin renkleri erkek tutuklu ve hükümlülerle aynı olmakla birlikte, durumlarına göre kadınların elbiseleri farklı şekilde olabilecek. Kadınların elbiselerinin ayrıntıları bir ay içinde yayımlanacak yönetmelikte düzenlenecek. Çocuklar ile hamileler, bu uygulamanın dışında tutuldu.

    ZİYARETÇİ YASAĞINDAN HÜCRE HAPSİNE

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.
    © Sputnik/ Ömer Faruk Baran
    Demirtaş: Tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih ederiz
    Tek tip kıyafeti giymeyi reddeden veya kıyafete kasten zarar verenlere, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezası verilmesi hükme bağlandı. Hücre hapsi de verilebilecek.

    Söz konusu kıyafetler tekstil atölyesi bulunan cezaevlerinde mahkumlarca üretilecek. Düzenlemeye yönelik tepkilere karşı cezaevlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

    Düzenlemeye ilişkin yönetmeliğin bir ay içinde çıkarılacağı ve 60 bin dolayında tutuklu ve hükümlüyü ilgilendirdiği belirtildi. Bunların 50 bini FETÖ'den tutuklu ya da hükümlü.

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    Etiketler:
    tek tip elbise, KHK, OHAL, cezaevi, FETÖ
    Topluluk kurallarıTartışma
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