Nostaljik tramvay tekrar açılıyor

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde bulunan nostaljik tramvay uzun süredir çalışmalar nedeniyle kapalıydı. Çalışmaların tamamlandığı hattın perşembe günü yeniden hizmete gireceği belirtildi.

Nostaljik tramvay hattındaki yapım çalışmalarına 2016 Aralık'ta başlanmıştı. Altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesi yapılırken tramvay hattı da yenilendi. Uzunluğu 1.87 kilometre olan Beyoğlu nostaljik tramvay hattına, titreşim sönümleyici elastomer (kauçuk) malzemelerle desteklenmiş yeni raylar monte edildi.

Nostaljik Tramvay 1990 yılından bu yana İstiklal Caddesi'nde hizmet veriyor.