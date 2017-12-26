AK Partili Kuzu, KHK ile ilgili mesajını sildi

'KHK'NIN AMACI ÇOK AÇIK'
Kuzu, tartışma yaratan mesajı sildikten sonra şunları yazdı:
Son çıkan KHK’nın amacı ve kapsamı çok açık. Bu ülkede 15 Temmuz vahşetini yaşatanlara karşı direnen vatandaşlarımızın, demokrasiye sahip çıkmaları nedeniyle devletin yanlarında olduğunu göstermek. Bunu farklı yerlere çekmek iyi niyet değildir.
Son çıkan KHH’nin amacı ve kapsamı çok açık.Bu Ülkede 15 Temmuz vahşetini yaşatanlara karşı direnen vatandaşlarımızın,demokrasiye sahip çıkmaları nedeniyle Devletin yanlarında olduğunu göstermek.Bunu farklı yerlere çekmek iyi niyet değildir.— Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 26 Aralık 2017
BİRKAÇ DAKİKA ARAYLA İKİ FARKLI MESAJ
“KHK'daki düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili olmasına rağmen, CHP iç savaş çığırtkanlığı yaparak toplumu germeye devam ediyor. Merak ediyorum, yoksa 15 Temmuz benzeri bir darbe girişimine hazırlanıyordunuz da gafil mi avlandınız? Son KHK’dan teröristlerin korkması gerekirken CHP neden telaşlandı. CHP’ye önerim, bu korku filmi saçmalıklarını bırakın. Çıkan KHK’nın sınırı belli; çerçevesi ve amacı açıkça tespit edilmiş.”
Bundan sonra Sn. Burhan Kuzu'ya cevaben tek Tweet göndermeyeceğim. Aynı metin hakkında 8 dakika arayla şu iki hukuki yorumu üretebilen kişiye, hangi akademik ünvana ve siyasi pozisyona sahip olursa olsun, sadece troll muamelesi yapılabilir. Bugüne kadar anlamadığım, benim ayıbım. pic.twitter.com/EBw4tZFHY6— Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) 26 Aralık 2017
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