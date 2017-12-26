AK Partili Kuzu, KHK ile ilgili mesajını sildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, '15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhının hükümetin açıkladığının aksine geleceğe yönelik de olacağı yönünde yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Anayasa profesörü Kuzu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı bir mesaj ile olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri geçen maddenin geleceğe yönelik olacağını belirtti.

Kuzu, 'işin özeti' olarak nitelediği mesajında "15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak" ifadelerini kullandı. Kuzu, tartışma yaratan mesajını ilerleyen saatlerde kaldırdı.

'KHK'NIN AMACI ÇOK AÇIK'

Kuzu, tartışma yaratan mesajı sildikten sonra şunları yazdı:

Son çıkan KHK’nın amacı ve kapsamı çok açık. Bu ülkede 15 Temmuz vahşetini yaşatanlara karşı direnen vatandaşlarımızın, demokrasiye sahip çıkmaları nedeniyle devletin yanlarında olduğunu göstermek. Bunu farklı yerlere çekmek iyi niyet değildir.

Son çıkan KHH’nin amacı ve kapsamı çok açık.Bu Ülkede 15 Temmuz vahşetini yaşatanlara karşı direnen vatandaşlarımızın,demokrasiye sahip çıkmaları nedeniyle Devletin yanlarında olduğunu göstermek.Bunu farklı yerlere çekmek iyi niyet değildir. — Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 26 Aralık 2017

BİRKAÇ DAKİKA ARAYLA İKİ FARKLI MESAJ

© AFP 2017/ Ozan Köse Ahmet Hakan: Son KHK ile yapılması gerekeni yazıyorum

Kuzu, kanunun geleceği yönelik işleyeceği mesajından birkaç dakika önce ise ifadesinin tam aksini belirten bir mesaj paylaşmıştı. Kuzu'nun Twitter profilinde hala duran mesajda şu ifadeler yer almıştı:

“KHK'daki düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili olmasına rağmen, CHP iç savaş çığırtkanlığı yaparak toplumu germeye devam ediyor. Merak ediyorum, yoksa 15 Temmuz benzeri bir darbe girişimine hazırlanıyordunuz da gafil mi avlandınız? Son KHK’dan teröristlerin korkması gerekirken CHP neden telaşlandı. CHP’ye önerim, bu korku filmi saçmalıklarını bırakın. Çıkan KHK’nın sınırı belli; çerçevesi ve amacı açıkça tespit edilmiş.”