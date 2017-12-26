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    Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı bölge görüntülendi.

    Tuzla'daki kokuyla ilgili soruşturma başlatıldı

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı bölge görüntülendi.
    © Fotoğraf: DHA
    Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı bölge görüntülendi
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    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve en az 97 kişinin kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.  

    Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi'nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi. Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.  

    Soruşturmanın 'çevrenin kasten kirletilmesi' ve 'kasten yaralama' suçlarından başlatıldığı öğrenildi.

    35 KİŞİ HALA HASTANEDE

    Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi. Polisin hastanede yatan bazı kişilerin ifadesini başvurduğu belirtildi.

    Tuzla'da kaynağı belirsiz koku panik yarattı
    © AA/ Metin Tokgöz
    Tuzla'daki kimyasal kokusu paniğe yol açtı
    İBB, KRİZ MASASI OLUŞTURDU

    Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kokunun kaynağının tespiti için, İSKİ, itfaiye, AFAD, İBB ve İl Çevre müdürlüğü, İSTAÇ, Sağlık Müdürlüğü, AKOM'da kriz masası oluşturdu. Gece itfaiye, İGDAŞ ve AFAD ekipleri hava ölçümleri yapıtı. Söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. Kolektörlerden alınan numunelerin İSKİ laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor." 

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    Etiketler:
    Kimyasal atık, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla, Türkiye
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