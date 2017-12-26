İSKİ, Tuzla'daki kokunun nedenini açıkladı

İSKİ'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin, sanayide kullanılan Tetrachior cezhene ile Trichloro ethene maddesi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak 4 kamyonun içindeki kimyasal maddeler incelemeye alındı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi" denildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KİMYASALI DÖKEN VİDANJÖRLER BULUNDU

Bu arada kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon ele geçirildi.

Vidanjörler, örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götrüldü. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alarak laboratuvara gönderdi.