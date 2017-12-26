Taşerona kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeronlara kadro düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.
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Açıklamada, "Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır" denildi.
Hafta sonu yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile yüzbinlerce taşeron çalışana kadro imkanı getirilmişti.
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