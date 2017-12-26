Taşerona kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak

Çalışma Bakanlığı taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili, "Kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak. Kıdem tazminatı ve izinlerde hak kaybı olmayacak" açıklamasında bulundu.

© AP Photo/ Matt Dunham Taşeron işçiye kadro KHK ile verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeronlara kadro düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır" denildi.

Hafta sonu yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile yüzbinlerce taşeron çalışana kadro imkanı getirilmişti.