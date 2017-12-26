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    Süleyman Soylu

    CHP'li Özel'den Süleyman Soylu hakkında 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla suç duyurusu

    © AA/
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 'Örgüt adına suç işlemek ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 11 sayfalık dilekçesinde, Bakan Soylu'nun pasaportu ile 2008'den bu yana yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının incelenmesini istedi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
    © AA/
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    Özel, "FETÖ son derece sinsi ve planlı hareket eden, özellikle ‘kripto' ve ‘mahrem imam' tabir edilen üyeleri ile hemen her kuruma ve kuruluşa sızmaya gayret eden, bu uğurda kimlik ve kişilik değişimlerini mübah gören, takiyyeyi amaca giden yolda bir hayat felsefesi haline getirmiş bir örgüttür" dedi.

    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Meclis'teki bütçe görüşmeleri ve gensoruda Bakan Soylu'ya yönelttiği sorulara cevap alınamadığı vurgulayan Özel, suç duyurusu yapma gerekçesini de şöyle açıklandı:

    "Halen İçişleri Bakanı olarak görev yapan Süleyman Soylu'nun geçmişteki bir takım eylemleri ve ilişkileri göz önüne alındığında örgütle iltisaklı olabileceği, bilerek veya bilmeyerek örgütün planları dahilinde bir takım iş ve işlemleri gerçekleştirmiş olabileceği hususlarında tarafımızca ve kamuoyunda ciddi şüphelerin oluşması üzerine Cumhuriyetimizin bekası ve milletimin huzur ve refahı için girişimde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur."

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    Özgür Özel
    © AA/ Evrim Aydın
    CHP'li Özel: Süleyman Soylu 'Gitmedim' diyorsa söylesin, tarihi açıklayacağım
    Suç duyurusunda, Meclis 15 Temmuz Araştırma Raporu'nda yer alan 'Gülen cemaati DYP içinde önemli mevziler ve mevkiler elde etmiştir' tespitine de atıf yapılarak, "Gülen cemaatinin partide önemli mevziler kazanmasına neden olan Tansu Çiller'in, kongrede Süleyman Soylu'yu desteklemiş olması da FETÖ'ye örtülü destek olarak yorumlanabilir.

    Soylu'nun genel başkan seçildiği partide GİK'e aldığı Vedat Demir isimli kişinin 15 Temmuz gecesi ByLock yazışmalarında, "Hocam bu darbe başarılı oldu, olmazsa eğer hepimiz perişan olduk" mesajı paylaştığı için tutuklandığı da hatırlatıldı. Soylu'nun Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Abant Platformu'na katılarak ‘burada örgütün sivil yapılanması ilişkisini geliştirdiğine' vurgu yapıldı.

    'DAİLYMOTİON HESABINI KAPATTI'

    Soylu'nun geçmişte FETÖ ele başı ve örgüt üyelerine dönük övgü dolu açıklamaları kişisel hesabından paylaştığı da hatırlatılarak, "Önce bunları FETÖ'nün dolaşıma soktuğunu iddia etmiş, ardından görüntü ve konuşmaların kendi dailymotion hesabında yer aldığının belirtilmesi üzerine hesabını kapatmıştır" denildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA/
    Soylu, Özel'in Pensilvanya iddiasına yanıt verdi, pasaport kayıtlarını paylaştı
    CHP'li Özel, Soylu'nun AK Parti'ye katılmadan önce ABD'ye giderek Fethullah Gülen'le görüştüğü iddiasını Meclis'te iki defa gündeme getirdiğini, ancak bakanın bu iddialara cevap veremediğini de hatırlatarak, bir gün sonra ise bakanın pasaport resmi ile giriş-çıkış bilgilerinin trol hesap ve bir internet sitesinde kullanıldığına dikkat çekti.

    Özel, "Şüphelinin halen İçişleri Bakanı olması sebebiyle bazı delilleri karartabileceği, gerçek dışı deliller yaratabileceği, belgeleri tahrif dahi edebileceği de göz önüne alınmalıdır" diyerek, Soylu'nun DP Genel Başkanlığı görevine geldiği Ocak 2008'den bu yana son 10 yıl içindeki yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının incelenmesini de istedi.

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    Etiketler:
    FETÖ, CHP, Özgür Özel, Süleyman Soylu, Pensilvanya, Manisa, Türkiye, Ankara
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