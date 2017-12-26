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    Bekir Bozdağ

    Bozdağ: Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yok

    © AA/
    Türkiye
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    Sivile yargı muafiyeti tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, düzenlemenin 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamadığını söyledi. Bozdağ, "Bu düzenleme kesinlikle muğlak değildir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur" dedi.

    15 Temmuz anıtı - İstanbul
    © REUTERS/ MURAD SEZER
    Yeni KHK ile 15 Temmuz ve sonrasında eylemlere müdahale eden sivillere dokunulmazlık
    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'sivile yargı muafiyeti' tartışmalarına yol açan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Bunu okuduğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek, kötü niyetli bir yorumdan başka hiçbir şey değildir" diyen Bozdağ, düzenlemede eksiklik ya da yanlışlık bulunmadığını söyledi. Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'MEŞRU MÜDAFAA SUÇ DEĞİLDİR'

    • TBMM
      © AA/ Murat Kaynak
      Muhalefetten KHK'lara tepki: Yeni darbe bildirileri
      O gece sadece vatandaşlarımız darbe teşebbüsünü engellemedi. 668 sayılı KHK'da polis ve askerlerimiz için bir muafiyet getirildi. Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. Meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlarımız için yapılmadı. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehit ve gazilerimize de sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamen bununla ilgilidir. 668 sayılı KHK'da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni madde ile getirdiğimiz kural ikinci fıkrasını oluşturuyor. Bunlar birlikte değerlendirilmeli.
    • Eylemleri bastıranlardan bahsediliyor. Yasa 15 Temmuz'u darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor. Bu yeni düzenlemede buradaki hükmün aynısını tekrar ediyor. Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor. Başka bir anlam ifade etmiyor.

    '15 TEMMUZ ÖNCESİ VE 16 TEMMUZ SONRASINI KAPSAMIYOR'

    • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
      © AA/ Ensar Özdemir
      Adalet Bakanı Gül'den KHK açıklaması: Sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor
      Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. Darbe teşebbüsü ya da devamı niteliğindeki eylemlerden bahsediliyor. Devamı niteliğindeki eylemler de terör eylemleri olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır. Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur.

    'CHP'NİN YORUMLARI ART NİYETLİ'

    • Bülent Tezcan
      © AA/ Abdulhamit Topal
      CHP'den 'ceza muafiyeti' tepkisi: Sivil çetelere altyapı hazırlama maddesidir
      CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar. Darbenin bastırılmasından sonraki süreci kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar?
    • Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir. Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız.

    'METİNDE MUĞLAKLIK YOK'

    • Abdullah Gül
      © AA/ Arşiv
      Abdullah Gül'den KHK eleştirisi: Hepimiz üzülürüz
      Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK'daki fıkrayla birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir. Bu düzenleme kesinlikle muğlak değil nettir ve açıktır. Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur.
    • Örtülü af demek şehitlerimize hakarettir. 15 Temmuz kahramanları bir suç işlemediler. 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP bunu açıklamalı. Ortada bir suç mu var. Olmayan bir suçun affı olmaz. Buna af diyenler darbenin başarısızlığına üzülenlendir.

    'BU KAHRAMANLARA SORUŞTURMA MI AÇILACAK? OLACAK İŞ Mİ BU?'

    • Prof. Adem Sözüer
      © AA/
      Prof. Sözüer: Her türlü keyfiliğe açık KHK düzenlemesi acilen kaldırılmalı
      Darbecilere karşı mücadele eden demokrasiyi koruyan bir düzenleme yapıyoruz. Hukuka uygunluk nedeni olarak tanzim ediyoruz. Bu düzenleme olmasa dahi 15 Temmuz'u engellemek için sokağa çıkan vatandaşlarımızı kimse suçlu ilan edemez. Hiçbir savcı da soruşturma başlatmayı aklından geçirmez.
    • Peki neden getirdik biz bunu? FETÖ'nün bazı teröristleri ve sözcülüğünü yapan CHP, darbeyi engelleyen kahramanlar üzerinden onları ethdit eden açıklamaları oldu. 'Bunlar yargılanacaklar. Gazilere yönelik tehditleri oldu. 15 Temmuz'u engellemek için meydanlara çıkmış insanları kamu malına zarar vermekle suçladılar. Bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Olacak iş mi bu? Herkes ne düşünüyorsa açık açık söylemeli. FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuluyor. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın yapacağı eylemleri kapsamamaktadır.

    'OHAL DEVAM ETTİĞİ SÜRECE HÜKÜMET KHK ÇIKARABİLİR'

    • KHK çıkarma yetkisini anayasa hükümete vermektedir. Hükümet KHK'yı dilediği zaman çıkarma yetkisine sahiptir. Kararnamenin zamanı yoktur. OHAL devam ettiği sürece hükümet KHK çıkarabilir.

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    Etiketler:
    15 Temmuz, KHK, CHP, Bekir Bozdağ
    Topluluk kurallarıTartışma
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