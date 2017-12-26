Bozdağ: Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yok

Sivile yargı muafiyeti tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, düzenlemenin 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamadığını söyledi. Bozdağ, "Bu düzenleme kesinlikle muğlak değildir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur" dedi.

© REUTERS/ MURAD SEZER Yeni KHK ile 15 Temmuz ve sonrasında eylemlere müdahale eden sivillere dokunulmazlık

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'sivile yargı muafiyeti' tartışmalarına yol açan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Bunu okuduğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek, kötü niyetli bir yorumdan başka hiçbir şey değildir" diyen Bozdağ, düzenlemede eksiklik ya da yanlışlık bulunmadığını söyledi. Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'MEŞRU MÜDAFAA SUÇ DEĞİLDİR'

© AA/ Murat Kaynak Muhalefetten KHK'lara tepki: Yeni darbe bildirileri

Eylemleri bastıranlardan bahsediliyor. Yasa 15 Temmuz'u darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor. Bu yeni düzenlemede buradaki hükmün aynısını tekrar ediyor. Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor. Başka bir anlam ifade etmiyor.

'15 TEMMUZ ÖNCESİ VE 16 TEMMUZ SONRASINI KAPSAMIYOR'

'CHP'NİN YORUMLARI ART NİYETLİ'

© AA/ Abdulhamit Topal CHP'den 'ceza muafiyeti' tepkisi: Sivil çetelere altyapı hazırlama maddesidir

Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir. Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız.

'METİNDE MUĞLAKLIK YOK'

© AA/ Arşiv Abdullah Gül'den KHK eleştirisi: Hepimiz üzülürüz

Örtülü af demek şehitlerimize hakarettir. 15 Temmuz kahramanları bir suç işlemediler. 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP bunu açıklamalı. Ortada bir suç mu var. Olmayan bir suçun affı olmaz. Buna af diyenler darbenin başarısızlığına üzülenlendir.

'BU KAHRAMANLARA SORUŞTURMA MI AÇILACAK? OLACAK İŞ Mİ BU?'

© AA/ Prof. Sözüer: Her türlü keyfiliğe açık KHK düzenlemesi acilen kaldırılmalı

Peki neden getirdik biz bunu? FETÖ'nün bazı teröristleri ve sözcülüğünü yapan CHP, darbeyi engelleyen kahramanlar üzerinden onları ethdit eden açıklamaları oldu. 'Bunlar yargılanacaklar. Gazilere yönelik tehditleri oldu. 15 Temmuz'u engellemek için meydanlara çıkmış insanları kamu malına zarar vermekle suçladılar. Bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Olacak iş mi bu? Herkes ne düşünüyorsa açık açık söylemeli. FETÖ'nün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuluyor. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın yapacağı eylemleri kapsamamaktadır.

'OHAL DEVAM ETTİĞİ SÜRECE HÜKÜMET KHK ÇIKARABİLİR'