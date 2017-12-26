Gazprom, Türk Akımı’nın deniz kısmının 650 kilometreden fazlasını tamamladı

Yılbaşı öncesinde düzenlenen bir toplantıya video konferans kanalından katılan Miller, "Bu yıl Türk Akımı projesi çerçevesinde bizim için çok önemli bir yıl oldu. Rusya'nın kıyılarında (Türk Akımı) doğalgaz hattının deniz kısmının iki kolunun yapımına başladık, şimdiyse Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde çalışmalara devam ediyoruz. Bugün itibarıyla gaz boru hattının 650 kilometresinden fazlasını tamamladık ve bu, iki kolda da Türk Akımı'nın deniz kısmının yüzde 35'ten fazlasına tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

'YIL SONUNA KADAR 1.380 KİLOMETRESİ TAMAMLANACAK'

© Sputnik/ Alexey Kudenko Türk Akımı Türkiye açısından neden bu kadar önemli?

Rusya'dan Çin'e doğalgaz sevkiyatlarının yapılmasına olanak tanıyacak olan 'Sila Sibiri' (Sibirya'nın Gücü) projesi kapsamında yılsonuna kadar 1.380 kilometrenin tamamlanacağını da belirten Miller, böylelikle Çin'e gaz sevkiyatlarının başlaması için belirlenen 20 Aralık 2019 takvimine uyulmuş olacağını da sözlerine ekledi.

Gazprom'un 7 Mayıs'ta yapımına başladığı Türk Akımı projesi, her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor. Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılayacak ilk kolun Mart 2018'de devreye alınması, Avrupa'ya uzanacak ikinci kolun da 2019 yılında hizmete girmesi bekleniyor.