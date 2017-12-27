AB'nin dönem başkanı Bulgaristan, Türkiye'yi 'dışladı'

1 Ocak’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenecek olan Bulgaristan’ın 6 aylık programında Türkiye’ye çok az yer vermesi, 'dışlama' yorumlarına sebep oldu.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Avrupa Birliği’ne üye olduğu 2007’den bu yana ilk kez dönem başkanlığı görevini üstlenecek olan Bulgaristan, 6 aylık programında Türkiye’yi dışlayan bir yaklaşım benimsedi.

TEK CÜMLE

1 Ocak’ta dönem başkanlığını Estonya’dan devralacak olan Bulgaristan, genişleme sürecinin ana önceliklerden biri olacağının altını kalın şekilde çizdiği programında, Türkiye’nin AB sürecine ilişkin sadece bir cümle kullanılırken Batı Balkanları odağa yerleştirdi.

Bulgaristan’ın altı aylık yol haritasında “Bulgaristan Dönem Başkanlığı, Türkiye ile diyalog ve iş birliğini sürdürme doğrultusunda çalışacaktır” ifadesiyle yetindi. Türkiye için bu cümlenin kullanıldığı paragrafta Batı Balkanlar için ise “Batı Balkanlar’ın geleceği Avrupa hedefinde yatmaktadır” denildi. Bulgaristan, bu ülkelerin ilerleme sağlamasına yardım etmek için yoğun şekilde çalışacağını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİNE YANIT YOK

Türkiye’nin zirve talebine bir türlü olumlu yanıt vermeyen AB liderlerinin 17 Mayıs 2018’de Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Batı Balkanlar için özel bir zirve düzenlenmesi planlandı. AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve gayriresmi nitelikte olacak.

AB’nin Batı Balkanlar ilgisi bununla da sınırlı kalmayacak. Şubat 2018’de AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, Sırbistan ve Karadağ’ın AB’ye katılımına yönelik bir strateji belgesi açıklaması öngörülüyor.

Genişleme konusunda Türkiye’ye mesafeli duran Bulgaristan, kendisini de doğrudan ilgilendiren, Brüksel ile Ankara arasındaki mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatına büyük önem veriyor. Bu yaklaşım programa yansıtılarak, “18 Mart 2016 mutabakatının bütünüyle uygulanması desteklenecek” denildi. Bulgaristan’ın Türkiye bağlantılı olarak önem verdiği bir başka unsuru da terörle mücadele oluşturdu.

Bulgaristan, Türkiye söz konusu olduğunda fazla sorun çıkarmayan ve Ankara ile iyi ilişkilerin korunmasından yana tavır takınan AB ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye ile ilişkileri sadece AB boyutunda görmeyip güvenlik ve tarafları ilgilendiren diğer konuları da öne çıkaran Bulgaristan, tam üyelik konusuna ise çok sıcak bakmıyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, “Türkiye’nin AB’ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım” demişti.

AB ile müzakerelere 2014’te başlayan Sırbistan şu ana kadar 12 başlık açarken 2012’de başlayan Karadağ için bu sayı 30’a ulaştı. Türkiye ise müzakerelere başladığı 2005’ten bu yana 16 başlık açmış durumda.