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    AÖF'e göre CHP bir sivil toplum kuruluşu

    © AA/ İslam Yakut
    Türkiye
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    Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Sağlık Sigortacılığı ders kitabında yer alan 'Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasına en fazla karşı çıkan sivil toplum kuruluşu (STK) aşağıdakilerden hangisidir' sorusunda şıklardan birinin 'CHP' olması dikkat çekti.

    İmam hatip
    © AA/ Arşiv
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    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde zorunlu olarak okutulan Sağlık Sigortacılığı ders kitabında yer alan sorulardan birinin yanıtında tepki çeken bir şık yer aldı.

    AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde zorunlu olarak okutulan Sağlık Sigortacılığı ders kitabında özet sonrası sorular içerisinde yer alan 'Türkiye’de GSS uygulamasına en fazla karşı çıkan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?' sorusu için şu şıkların bulunduğu yanıtlar sıralandı: 

    a. ABSAM, b. Türk Hemşeriler Derneği, c. Sağlık-Sen, d. CHP, e. TTB.

    'EĞİTİM, AKP ZİHNİYETİNE TESLİM'

    CHP Edirne Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, “Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile üniversiteler AKP zihniyetine teslim edilmiştir” dedi.

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    © AA/
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    CHP’li Gaytancıoğlu "Bir parti nasıl sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilebiliyor. CHP’nin soruda sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanması AKP iktidarının yürüttüğü algı operasyonunun bir parçasıdır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı çirkin, siyasi adaba sığmayan 'Genel Müdür' ifadesinin bir yansımasıdır” diye konuştu.

    'DERS ANLATILIRKEN CHP HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR?'

    AK Parti’nin CHP’nin politikasını öğrencilere yanlış aktardığını söyleyen Gaytancıoğlu, “Sınav sorularında CHP, bir STK olarak ifade ediliyorsa, ders anlatım sürecinde bir siyasi parti olarak CHP politikaları öğrencilere nasıl aktarılıyor? Tipik AKP kurnazlığıyla, öğrencilerin zihninde toplumdan ve kültürden uzak bir CHP algısı yaratılmaya çalışılıyor” diye konuştu.

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    Etiketler:
    CHP, Açık Öğretim Fakültesi, Okan Gaytancıoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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