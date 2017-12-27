Perinçek: Tek tip elbise insan haklarına aykırı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, KHK ile getirilen tek tip elbisenin insan haklarına aykırı olduğunu belirtti "Bu uygulamaya geçilirse akabinde AİHM tarafından teker teker mahkumiyet kararları gelecektir" dedi.

Perinçek, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren 696 sayılı KHK ile ilgili olarak da "Bununla amaçlanan hüküm, yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nunda zaten var" dedi.

Ulusal Kanal'da konuşan Perinçek'in KHK eleştirilerini de içeren ifadeleri şöyle:

AKP yasa çıkarmayı bilmiyor. Kişiye özel yasa olmaz. Adamı yakalamışsın, dövüyorsun. Dövemezsin. Yüzüne tükürüyor. Tüküremezsin. Bunun cezasını hakimler verir.

Kanun yazmayı bilmeyen ülkeyi yönetemez. Bir olaydan hareketle kanun yazılmaz. Suç tanımı geneldir, bir olayla sınırlanamaz. KHK, OHAL gerekçesi kapsamında olmak zorundadır.

Doğu Perinçek'ten çarpıcı KHK açıklamaları

AKP kanun yapmayı bilmiyor. İlan ediyorum Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetemezler. 15 yılda kanun yazmasını öğrenememiş bir hükümet var https://t.co/7BBKasTCpi pic.twitter.com/DjbadMkto7 — Aydınlık (@AydinlikGazete) 26 Aralık 2017