Perinçek: Tek tip elbise insan haklarına aykırı

Perinçek, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren 696 sayılı KHK ile ilgili olarak da "Bununla amaçlanan hüküm, yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nunda zaten var" dedi.
Ulusal Kanal'da konuşan Perinçek'in KHK eleştirilerini de içeren ifadeleri şöyle:
- AKP yasa çıkarmayı bilmiyor. Kişiye özel yasa olmaz. Adamı yakalamışsın, dövüyorsun. Dövemezsin. Yüzüne tükürüyor. Tüküremezsin. Bunun cezasını hakimler verir.
- Kanun yazmayı bilmeyen ülkeyi yönetemez. Bir olaydan hareketle kanun yazılmaz. Suç tanımı geneldir, bir olayla sınırlanamaz. KHK, OHAL gerekçesi kapsamında olmak zorundadır.
Doğu Perinçek'ten çarpıcı KHK açıklamaları— Aydınlık (@AydinlikGazete) 26 Aralık 2017
AKP kanun yapmayı bilmiyor. İlan ediyorum Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetemezler. 15 yılda kanun yazmasını öğrenememiş bir hükümet var https://t.co/7BBKasTCpi pic.twitter.com/DjbadMkto7
- Tutuklulara karşı tek tip uygulaması yasa dışıdır. Tek tip kıyafet uygulaması AİHM'e aykırıdır. Bu daha önce AİHM tarafından karara bağlanmış ve insan haklarına aykırı bulunmuştur. Şimdi bu uygulamaya geçilirse AİHM tarafından teker teker mahkumiyet kararları gelecektir. Tutuklu başına 10 bin lira ödense 700 milyon yapar. 20 bin lira ödense 1.5 milyar lira yapar. Zonguldak'ta madencinin ödediği vergiyi terör örgütü mensuplarına verecek hükümet. Böyle şey olmaz. Düzenleme AİHM'e aykırıdır. Tek tip kıyafet uygulaması derhal kaldırılmalı.© AA/ Arşiv
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