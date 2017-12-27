Özkök: İslami yazarlar bile korkmaya başladıysa...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın "Korkuyu beklerken" başlıklı köşe yazısıyla ilgili "İşte bu haller yüzünden biz de bu OHAL’den çok korkuyoruz..." yorumunda bulundu.

Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan, dün kaleme aldığı "Korkuyu beklerken" başlıklı yazısında Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin tüm gece açık olmasına dikkat çekmek için düzenlenen bir etkinliğe katıldığını yazdı. Kılıçarslan, bazı kişilerin kendilerine bu etkinlik yüzünden 'Zina yapıyorsunuz' imasında bulunduğunu söyledi ve bu insanlardan korktuğunu söyledi.

Özkök de Kılıçarslan'ın bu yazısını "Bak adamın ‘ümmetin kızı’na neler diyor" başlıklı köşesine taşıdı ve şunları söyledi:

KORKUYORUM’ diyor…

Hem de kıvırmadan, direkt söylüyor bunu… Diyen kişi İsmail Kılıçarslan…

İktidara en yakın gazetelerden biri olan Yeni Şafak’ın yazarı bu insan… Dünkü çok çarpıcı yazısının başlığı şöyleydi:

“Korkuyu Beklerken…”

Bakın onu korkutan haller neymiş…

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Geçtiğimiz günlerde devletin Kültür Bakanlığı onu ve bazı yazar arkadaşlarını Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne davet etmiş.

Programın adı “Kütüphanede Bir Gece” imiş ve amacı da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin tüm gece açık olmasına dikkat çekmekmiş.

Yaklaşık beş saat boyunca “oturum düzeni” içerisinde dertleşmişler…

Ama daha o gece bazı İslamcılar, kendilerine neredeyse “Zina yapıyorsunuz” türünden laflar etmeye başlamış.

Buna benzer iki örnek daha verdikten sonra yazısına şöyle devam ediyor:

“Bütün bunlar, ‘makuliyetin ölümü’ yüzünden yaşanıyor Türkiye’de. Kitle hocaları, ‘zaten dindar ailelerin zaten dindar çocuklarına bir başka tür dindarlık öneren’ birtakım isimler, ‘Ben olmazsam Allah’ın dini de olmaz’ diyecek kadar şişik egolar yüzünden ölüyor makuliyet.”

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Ve yazısının sonunda korkusunu açıkça dile getiriyor?

“İşte buradan açıkça ilan etmekte bir beis görmüyorum. Korkuyorum ben. Bugün bu eleştirileri gerine gerine yapan ‘sosyal medya kahramanları’ yarın öbür gün konferans basmaya, konuşmacı dövmeye, adam bıçaklamaya da başlayacaklar. En azından bunu yapmayacak olmalarına karşı hiçbir güvencemiz yok.”

Cümlesini ben tamamlayayım…

İşte bu haller yüzünden biz de bu OHAL’den çok korkuyoruz…