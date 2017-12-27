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    Semih Özakça

    Özakça'nın beraatına savcıdan itiraz

    © AFP 2017/ EROL UCEM
    Türkiye
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    Ankara Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk, açlık grevi davasında yargılanan öğretmen Semih Özakça'ya verilen beraat kararına itiraz etti.

    OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra 'İşimi geri istiyorum' talebiyle açlık grevine başlayan ve grevin 74. gününde tutuklanan öğretmen Semih Özakça'nın beraatına Ankara Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk'ten itiraz geldi.

    Semih Özakça
    © REUTERS/
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    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Özakça'nın cezalandırılması için istinafa başvuran savcılık, Özakça'nın açlık grevi eylemiyle örgüte yardım suçunu işlediğini öne sürdü.

    Mahkemenin, itirafçı tanık Berk Ercan'ı beyanlarına itibar edilen bir tanık olarak nitelendirdiğini anlatan savcı, şunları kaydetti:

    "Yine mahkemenin gerekçeli kararında belirttiği üzere münhasıran açlık grevi yapmanın suç olmaması hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak konusu suç teşkil etmeyen bir eylemin örgüt amaçları doğrultusunda veya talimatıyla yapılmasının ‘örneğin yemek vermek, araç vermek…vs' örgüte yardım olarak değerlendirilebileceği de aynı kararda belirtilmektedir. Bu kapsamda tanık beyanları da dikkate alınarak Semih Özakça hakkında örgüte yardım suçundan ceza verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Usul ve esas yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan kararın istinâfen kaldırılması arz olunur."

    GÜLMEN'İN AVUKATINDAN İSTİFANA DİLEKÇE

    Nuriye Gülmen
    © REUTERS/
    Nuriye Gülmen'e 'teşekkür' mesajından dolayı 6 yıl hapis cezası
    Öte yandan Nuriye Gülmen'in avukatı Murat Yılmaz, müvekkiline verilen cezanın bozulması ve beraat kararı verilmesi için istinafa dilekçe verdi.

    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile ihraç edilen, işine tekrar dönebilmek amacıyla açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen'e ‘örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermiş, öğretmenler Semih Özakça ile Acun Karadağ'ın ise beraatına hükmetmişti. Mahkeme, açlık grevinin örgüt talimatıyla yapıldığına ilişkin delil olmadığını vurguladığı gerekçesinde, Nuriye Gülmen'e verdiği cezayı iki tanık ifadesi ile iki Twitter mesajına dayandırmıştı.

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    Etiketler:
    İstinaf mahkemesi, itiraz, beraat, Semih Özakça, Nuriye Gülmen
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