AK Partili başkan: Haykırılmasa da hilafet gelmiştir

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye Beldesi’nin AK Partili başkanı Bülent Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinden bir afişi paylaştı ve "Vallahi dil ile haykırılmasa da hilafet gelmiştir arkadaş” notu düştü.

Odatv'nin aktardığına göre, Yalova’dan yayın yapan Revizyon gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Korkmaz’ın paylaşımıyla ilgili sorularını yanıtlayan Gültekin, paylaşımıyla ilgili şunları söyledi:

“Hilafet konusundaki düşüncem, bir Müslüman olarak yıllar önce okuduğum bir hadisten kaynaklanıyor. 3 gün halifesiz yaşamanın bir Müslüman için uygun olmadığı caiz olmadığını hatta bunu araştırdığımda peygamberimizin ölümünden 3 gün sonra halife seçimi yapılmış. Bu önemli bir şey. Bu konudaki düşüncem eskiden olduğu gibi yine aynı. Hak er geç batılı yenecektir. Bir lider, bir önder topluluk gelecektir, ben onun mesajını vermek istedim.”

AKP'li Belde Başkanı, Hilafet'in geldiğini duyuralı birkaç saat oldu pic.twitter.com/t2rF53tPCa — Kaç Saat Oldu? (@kacsaatoldunet) 26 Aralık 2017

'İSLAM DÜNYASI, TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ'

© Fotoğraf: Twitter AK Partili belediyenin aracından hilafet çağrısı

Gültekin, “Hilafet gelmeli midir sizce? Bu paylaşımdan kastınız bu mudur?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Tabii tabii, ben bunu kastettim. Yani Cumhurbaşkanımızın bir sonraki ziyareti yanlış hatırlamıyorsam Çad’a olacak. Aynı görüntüyü de muhtemelen orada da göreceğiz. Ben İslam dünyasının bir bütün olarak Türkiye’yi önder olarak seçtiğine inanıyorum. Yani bu şahıs olarak değil. Hilafet yakıştırılmıştır, bu giderek artacaktır, benim düşüncem budur. Ben bu konuda yaptığım paylaşımın çok da sakıncalı olduğunu düşünmüyorum.”

Gültekin, daha sonra bu mesajı kaldırdı ve yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Revizyon gazetesi ile 15 dakikalık bir görüşme yaptığını ancak bunun sadece bir kısmının haber olduğunu savundu ve paylaşımıyla Erdoğan'ın hedef alındığını iddia etti.