HSK'dan İstanbul kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara, İstanbul Adliyesi yargı çevresi bakımından İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu kapsamında infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazların İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirileceğini ilişkin kararın gözden geçirilerek, bir başka ağır ceza mahkemesince ihtisas mahkemesi sıfatıyla bakılmasına yönelik 7 Aralık tarihli yazısının HSK Birinci Dairesi'nce görüşüldüğü belirtildi.

İnfaz Hakimliği Kanunu kapsamında infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara birden fazla ağır ceza mahkemesi olan yerlerde 1 numaralı ağır ceza mahkemesinin ihtisas mahkemesi sıfatıyla bakmasına ilişkin HSK Birinci Dairesinin 30 Kasım tarihli kararının gözden geçirildiği aktarılan kararda, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski mahkeme olması, kaçakçılık ve askeri suçlara ilişkin ihtisas mahkemesi sıfatının bulunması ile iş ve kadro durumu dikkate alınarak, İnfaz Hakimliği Kanunu kapsamında infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara İstanbul Adliyesi yargı çevresi bakımından İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 9/5 maddesinin son cümlesi uyarınca, bu kapsamda görülmekte olan işler bakımından İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyalarını iş bölümüne dayanarak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderemeyeceği, yeni gelecek işlerin ise İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzi edilmesine karar verildiği bildirildi.