15 Temmuz Derneği: KHK'yı destekliyoruz, bir daha olursa yine karşınıza çıkarız

15 Temmuz Derneği, 'darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren kanun hükmünde kararnameyi desteklediklerini belirtti ve "Bir daha olursa yine karşınıza çıkarız" açıklamasında bulundu.

Olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri geçen madde ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan 15 Temmuz Derneği, uçu açık ifadelerin bulunduğu KHK'nın sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığını savundu ve aksini söyleyenleri 'çirkin bir kampanya yönetmekle' itham etti.

'ÖLMEKTEN KORKMUYORUZ'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz destanının her bir kahramanı söz konusu KHK ile güvence altına alınmıştır. Yapılan düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bununla birlikte şu hususun çok net bir şekilde anlaşılmasını isteriz: 15 Temmuz gecesi alçak darbe girişimini engellemek için canlarımızı ortaya koyarak sokağa çıktık. Vatanımızda gözü olan tüm hainler bilsin ki siz devletimizi ele geçirmek için işgale kalkarsanız biz de hiç tereddütsüz yine sizin karşınızda oluruz. Sizin hezeyanlarınız bizi korkutamaz. Biz vatan için ölmekten korkmuyoruz ki tehditlerinizden korkalım."