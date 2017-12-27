15 Temmuz Derneği: KHK'yı destekliyoruz, bir daha olursa yine karşınıza çıkarız

Konu hakkında açıklama yapan 15 Temmuz Derneği, uçu açık ifadelerin bulunduğu KHK'nın sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığını savundu ve aksini söyleyenleri 'çirkin bir kampanya yönetmekle' itham etti.
'ÖLMEKTEN KORKMUYORUZ'
"15 Temmuz destanının her bir kahramanı söz konusu KHK ile güvence altına alınmıştır. Yapılan düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bununla birlikte şu hususun çok net bir şekilde anlaşılmasını isteriz: 15 Temmuz gecesi alçak darbe girişimini engellemek için canlarımızı ortaya koyarak sokağa çıktık. Vatanımızda gözü olan tüm hainler bilsin ki siz devletimizi ele geçirmek için işgale kalkarsanız biz de hiç tereddütsüz yine sizin karşınızda oluruz. Sizin hezeyanlarınız bizi korkutamaz. Biz vatan için ölmekten korkmuyoruz ki tehditlerinizden korkalım."
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