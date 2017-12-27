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    Türkiye'de darbe girişimi

    15 Temmuz Derneği: KHK'yı destekliyoruz, bir daha olursa yine karşınıza çıkarız

    © REUTERS/ Stringer
    Türkiye
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    15 Temmuz Derneği, 'darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren kanun hükmünde kararnameyi desteklediklerini belirtti ve "Bir daha olursa yine karşınıza çıkarız" açıklamasında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
    © AA/
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: KHK'daki metinde küçük bir değişiklik yapılabilir
    Olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri geçen madde ile ilgili tartışmalar devam ediyor. 

    Konu hakkında açıklama yapan 15 Temmuz Derneği, uçu açık ifadelerin bulunduğu KHK'nın sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığını savundu ve aksini söyleyenleri 'çirkin bir kampanya yönetmekle' itham etti. 

    'ÖLMEKTEN KORKMUYORUZ'

    Burhan Kuzu
    © AA/ Arşiv
    AK Partili Kuzu: Tekrar darbe olursa müdahale edecekleri KHK ile korumaya aldık
    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "15 Temmuz destanının her bir kahramanı söz konusu KHK ile güvence altına alınmıştır. Yapılan düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bununla birlikte şu hususun çok net bir şekilde anlaşılmasını isteriz: 15 Temmuz gecesi alçak darbe girişimini engellemek için canlarımızı ortaya koyarak sokağa çıktık. Vatanımızda gözü olan tüm hainler bilsin ki siz devletimizi ele geçirmek için işgale kalkarsanız biz de hiç tereddütsüz yine sizin karşınızda oluruz. Sizin hezeyanlarınız bizi korkutamaz. Biz vatan için ölmekten korkmuyoruz ki tehditlerinizden korkalım."

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    Etiketler:
    696 sayılı KHK, 15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği, FETÖ/PDY, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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