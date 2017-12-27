MEB, 'rahatsız olduğu' öğretmeni görevden aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, eden eğitim derslerinde eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını söyleyen felsefe öğretmeninden 'rahatsız olduğunu' söyledi ve sözleri 'sapkınlık' olarak değerlendirdi. Harmancı'nın daha sonra açığa alındığı öğrenildi.

© Fotoğraf: DHA Eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını söyleyen öğretmene soruşturma

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’nın beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız çocuklarının zina yaptığını söylemesine MEB'den tepki geldi.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in haberine göre, Müsteşar Tekin konu hakkında şu açıklamada bulundu:

“En az sizin kadar biz de rahatsız olduk. Ki ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. Bunu yaparken Platon’un İdeal Devleti'nde Koruyucular Sınıfının eğitimi kısmında kullandığı bir kişinin yönetici olabilmesi için önce kendi bedenini yönetebilmesi gerektiği metaforunu kullanıyorum. O yüzden bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor.”

AÇIĞA ALINDI

Hakkında soruşturma başlatılan Harmancı, tepkiler daha da artınca açığa alındı.

Tekin'i açıklama yapmaya yönelten Deniz Zeyrek, bugün CNN Türk'te yayınlanan Parametre programında şunları söylemişti:

"Eğitim — Sen sendikasına üye olan öğretmenler işte eylemlere katılıyor protestolara katılıyor diye OHAL'i bahane edip hazırladığı listelere koyuluyor ihraç ediliyor. Karşımızda bir sapık var! Başka bir sözcük bulamıyorum sapık bu adam yahu! O Milli Eğitim'de çalışanların bu adamın amirlerinin kız çocukları varsa ona göre baksınlar. Üstelik felsefe öğretmeni ya! Felsefe çok önemli bir ders. Bir kere tipinde bir sorun var ikincisi de sapık! Bunu da ihraç edin. Çocukları bu şeytandan kurtarın."

Felsefe öğretmeni Harmancı, Twitter'da şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor… Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir…

Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor… Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter… Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır… Bugün ‘Beden Eğitimi’ adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor… Bu hiçbir babanın da umurunda değil… Hemi de Müslüman baba… Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!”