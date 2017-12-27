İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yılbaşı kutlamalarına yasak

İstanbul Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçe müdürlükleri ile İzmir Gaziemir İlçe Eğitim Müdürlüğü, okullara yılbaşı kutlamalarıyla ilgili talimat yazısı gönderdi. Yılbaşının 'milli kültürümüz bakımından hiçbir mana ifade etmeyen gün' olarak nitelendiği yazıda, okullarda yapılacak tüm etkinlik ve kutlamaların yasakladığı duyuruldu.

© REUTERS/ Alkis Konstantinidis Taksim'de yılbaşı yasağı

CNNTürk'ten Özgen Aydos'un haberine göre, İstanbul'un Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçeleri ile İzmir'in Gaziemir ilçesindeki okullara, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okullarda yılbaşı kutlanmamasıyla ilgili talimat yazısı gönderildi.

Küçükçekmece'deki okullara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Bazı okullarımızda yılbaşı çekilişi karnavalı vs adı altında öğrencilerimizin katılımı zorlanan etkinliklerin düzenlendiği velilerimizin şikayetlerinden anlaşılmaktadır. Hiçbir şekilde müfredatta kutlanacak günlerden olmayan ve milli kültürümüz bakımından bir mana ifade etmeyen bu tür etkinlikler vasıtası ile öğrencilerimizi meşgul etmeyelim."

Bahçelievler ve Gaziemir'deki okullara gönderilen yazıda ise "Çocuklara Noel'i anımsatacak herhangi bir etkinlik yapılmaması" söylendi.

EĞİTİM SEN'DEN TEPKİ

Okullara gönderilen yazıya tepki gösteren Eğitim Sen yetkilileri, "Bu tür yazılar bundan önceki yıllarda da gelmişti ama bu sene daha çok geldi. Bu talimatlar ülkenin dönüşümünün göstergesi. Kendi hegemonyalarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet'in ilanından itibaren kutlanan bu gün engellemeye çalışılıyor"ifadesini kullandılar.