Soylu'dan 'günübirlik ev' açıklaması: Rüyamızda görecek halimiz yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günübirlik evlerin de maliye kaydı içerisine alındığını söylerken bu evleri kullanan kişiler için "DEAŞ'lı mıdır, PKK'lı mıdır, DHKP-C'li midir, uyuşturucu satıcısı mıdır yoksa fuhuşa teşvik eden bir anlayışı mı söz konusudur? Bütün bunları rüyamızda görecek halimiz yok" yorumunu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 'Avrupa Yakası 1. Grup Mahalle Muhtarları Toplantısı'na katıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de katıldığı toplantıda konuşan Soylu, günübirlik evler için şu ifadeleri kullandı:

“Terör meselesinde, bu günübirlik evlerle ilgili bir kural getirdik. Adam günübirlik eve geliyor. Kim olduğunu biliyoruz. Kimseye de haber vermiyorlar zaten. Şimdi, otellerde nasıl kalınırsa, emniyete ve jandarmaya bilgi veriliyorsa, günübirlik evlerde kalanların bilgileri de veriliyor. Günübirlik evler maliye kaydı içerisine de alındı. Adam orada bir para kazanıyor ama kimseye bir vergi ödediği bir kayıt sunduğu yok. Bu dünya içerisinde geldiğimiz durum içerisinde bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil, doğru da değil zaten. DEAŞ'lı mıdır, PKK'lı mıdır, DHKP-C'li midir? Uyuşturucu satıcısı mıdır, yoksa fuhşa teşvik eden bir anlayışı mı söz konusudur? Bütün bunları rüyamızda görecek halimiz yok. Biz bunları takip etmekle mükellefiz. Sorumluluğumuz budur. Bu sorumluğunu hep beraber yürütmek durumundayız."

'TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA GİDECEK EROİN MİKTARINDA YÜZDE 90 ARTIŞ OLACAK'

Uyuşturucu konusunda da konuşan Soylu, Afganistan'da geçen seneye göre afyon üretiminin yüzde 90 oranında arttığını, bunun da Türkiye üzerinden Avrupa'ya eroin geçişlerinde artış olacağı anlamına geldiğini söyledi.

Soylu, şunları ifade etti:

“Türkiye'de uyuşturucu konusunda ilk 15 kritik vilayeti belirledik. Ve bu vilayetlere ocak ayının ilk bölümünde nasıl bir strateji uygulayacağımızı, neler yapmamız gerektiğini anlatabilecek bir yapı otaya koyacağız. Şu an Afganistan'da geçen seneye göre afyon üretimi yüzde 85-90 artırıldı. Bu ne demektir? Önümüzdeki yıl Türkiye üzerinde geçecek, Avrupa'ya, başka ülkelere gidecek eroin miktarında yüzde 85-90 artış olacak. Bu da bu yıl yaptığımız mücadelenin iki kat daha fazla yapılası gerektiğinin en önemli ispatı ve delilidir. Bu yıl özellikle sentetik uyuşturuculardan, eroine kadar, kokaine kadar arkadaşlarımız, emniyet güçlerimiz büyük bir mücadele ortaya koydu.

'BİZE HİÇ YAKIŞMAYAN TABLOLAR'

Bütün rakamlarımız geçen senenin 2-2.5 katı kadar yüksekti. Bu tehdit önümüzde durmaktadır. Bu tehdide topyekûn bir hareket ortaya koymalıyız. Terörist nasıl ülkemizin birliğine ve beraberliğine, huzuruna yönelik hamle ortaya koyuyorsa, uyuşturucu nesillerimize yönelik bir terörizm ortaya koyuyor. Bunun herkesten tarafından böyle kabul edilmesini istiyorum Biz gelenekleri olan, inancı olan, değerleri olan, medeniyeti olan bir milletiz. Karşı karşıya kaldığımız tablolar hiç bize yakışmayan tablolar."

'YIL SONU İTİBARIYLA 20 TON EROİN YAKALAMIŞ OLACAĞIMIZI UMUYORUM'

© AP Photo/ Bullit Marquez Bulgaristan gümrük yetkilileri, Türkiye sınırında 52 kilo eroin ele geçirdi

Bakan Soylu, 'Türkiye'nin dünyada en önemli eroin yakalama çalışmalarını yaptığını' söylerken, şöyle devam etti:

“PKK'nın uyuşturucudan finansmanı yılda 1.5 milyar dolardır. Hem biz hedef ülkeyiz, hem de bir transit ülkeyiz. Avrupa'nın burada yaptıkları yok mu? Var. Avrupa burada üç maymunu oynuyor. Kendi kimyasal uyuşturucularını Türkiye'ye gönderiyor. Biz dünyanın en önemli eroin yakalamalarını yapıyoruz, Avrupa'nın üzerindeyiz, en son İran'ın gerisindeydik. Şu anda 18.5 ton eroin yakalaması yaptık. Yıl sonu itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dahil olmak üzere 20 tona ulaşacağımızı düşünüyoruz. Avrupa, Hollanda, Belçika, kimyasal uyuşturucuları oradan üretiyorlar, ülkemize ve ülkemiz üzerinden körfeze gönderiyorlar. Bugüne kadar bizimle samimi bir ortak çalışma ortaya koymadılar. Kendi rakamlarını tutmazlar, Türkiye ne yakalıyor ona bakarlar. Burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız."

© AA/ Yasin Bülbül Havayolu şirketlerinden Külliye'ye giden muhtarlara özel indirim



Öte yandan Soylu, hitap ettiği muhtarların 'sorumlulukları'ndan da bahsetti: "Asayişten de, güvenlikten de, uyuşturucu ile mücadeleden de sorumlusunuz. Evlerde baba ile çocuk arasından, karı ile koca arasından, bundan da sorumlusunuz. Yanmayan elektrikten de sorumlusunuz, okula gitmeyen kız çocuklarından da siz sorumlusunuz. Biz çocuklarımızı okula göndermek ve eğitimle buluşturmak zorundayız."