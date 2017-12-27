Kayıt
23:13 27 Aralık 2017
Ankara-3°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    ByLock

    Başsavcılık: 11.480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11.480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock programı yüklendiğini açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı için "Gerçek ByLock kullanıcılarına ulaşılması engellendi" ifadelerini kullandı.

    ByLock
    © AA/
    Mahkemenin ByLock kararı, 11.000 kişiye tahliye yolu açabilir
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, şifreli haberleşme ağı olduğu belirtilen ve 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarında önemli delil olarak görülen ByLock ile ilgili açıklama geldi.

    Açıklamada 11.480 GSM numarasının iradeleri dışında Bylock’a yönlendirildiği ve bu kişiler üzerinden yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

    "ByLock bağlantı verilerinin ileri inceleme teknikleriyle analizi yapılmış, iddialar titiz biçimde araştırılmıştır. MİT ve BTK'da yapılan teknik incelemelerde, uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bilgilere ulaşılmıştır.

    Gerçekleştirilen detaylı inceleme neticesinde bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11.480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir.

    ByLock
    © AA/
    Mahkeme başkanı: ByLock kullandığını kabul etmeyenler bir kere daha düşünsün
    BYLOCK.NET ALAN ADINA YÖNLENDİRİLDİ

    Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler hakkında başsavcılığımızca 2017/44433 sayılı dosya üzerinden başlatılan soruşturma da devam etmektedir.

    RAPOR, İLGİLİ MERCİLERLE PAYLAŞILDI

    Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11.480 GSM numarası ile ilgili tespitler il cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge adliye mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıklarına iletilmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır."

    TAHLİYE BEKLENİYOR

    Başsavcılığın bu açıklamasından sonra cezaevlerinde olduğu belirtilen kişilerin kısa zaman içerisinde tahliye edilmesi bekleniyor.

    AVUKAT AKTAŞ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

    Gözaltı - tutuklama
    © AA/
    'Hükümettekilerin yakınları ByLock'tan alındı, tepeden gelen talimatla serbest bırakıldı'
    Avukat Ali Aktaş'ın FETÖ üyelerinin şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili yaptığı araştırmalar sonunda, başka uygulamaları indiren veya kullananların da ByLock programıyla ilişkilendirildiği belirlemişti. 

    Avukat Ali Aktaş, ‘Freezy’, ‘kıble pusulası’, ‘namaz vakitleri TR’ gibi FETÖ üyeleri tarafından hazırlanan çeşitli uygulamaları, 2014'ün ağustos, eylül ve ekim aylarında kullanan kişilerin IP'lerinin gömülü reklamlarla ByLock programına yönlendirildiği ve bu kişilerin söz konusu uygulamaları her açtıklarında sanki ByLock kullanıyormuş gibi BTK verilerine düştüğünü anlatmıştı.

    Aktaş, Türkiye genelinde böyle yaklaşık 11.000 civarında mağdur olduğunu tahmin ettiklerini belirtmiş, konuyla ilgili yaptıkları teknik çalışmayı Ankara'da yetkililere sunduklarını ve aslında FETÖ ile hiçbir alakası olmamasına rağmen tuzak programları kullanmaları nedeniyle ByLock'u kullanmış gibi gözükenlerle ilgili gerekli teknik çalışmaların tamamlandığını söylemişti.

    RS FM'de Yavuz Oğhan'a konuk olan Aktaş, tutuklu olanların tahliye edileceği, ihraç edilenlerin mesleğine geri döneceği konusunda detaylı bilgi vermişti.

    İlgili konular:

    FETÖ sanığı: ByLock’u ölen babam kullanmış olabilir
    Gelinden kaynanasına ByLock kumpası
    Orhan Erinç: Devletin bilmediği ByLock'u benim bilmemi beklemek doğru değil
    Etiketler:
    ByLock, FETÖ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Aktaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Mançurya'da Güzellik Elçisi Yarışması
    Rusya, Çin ve Moğolistan'dan güzeller Mançurya'da podyuma çıktı
    Karikatür
    'Militanların eğitildiği ABD üssü, Suriye ordusu tarafından ablukaya alındı'
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam