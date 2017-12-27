Başsavcılık: 11.480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, şifreli haberleşme ağı olduğu belirtilen ve 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarında önemli delil olarak görülen ByLock ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada 11.480 GSM numarasının iradeleri dışında Bylock’a yönlendirildiği ve bu kişiler üzerinden yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"ByLock bağlantı verilerinin ileri inceleme teknikleriyle analizi yapılmış, iddialar titiz biçimde araştırılmıştır. MİT ve BTK'da yapılan teknik incelemelerde, uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bilgilere ulaşılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradeleri dışında Bylock'a yönlendirildiğini, bunların durumun yeniden değerlendirileceğini açıkladı. pic.twitter.com/NBP2MZ14rn — Alican Uludağ (@alicanuludag) 27 Aralık 2017

Gerçekleştirilen detaylı inceleme neticesinde bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11.480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir.

Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler hakkında başsavcılığımızca 2017/44433 sayılı dosya üzerinden başlatılan soruşturma da devam etmektedir.

Başsavcılık'tan Bylock açıklaması: “11.480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi.”



Elhamdülillah Türkiye’m! — Av. Ali Aktaş (@aliaktas7) 27 Aralık 2017

RAPOR, İLGİLİ MERCİLERLE PAYLAŞILDI

Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11.480 GSM numarası ile ilgili tespitler il cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge adliye mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıklarına iletilmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır."

TAHLİYE BEKLENİYOR

Başsavcılığın bu açıklamasından sonra cezaevlerinde olduğu belirtilen kişilerin kısa zaman içerisinde tahliye edilmesi bekleniyor.

AVUKAT AKTAŞ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Avukat Ali Aktaş'ın FETÖ üyelerinin şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili yaptığı araştırmalar sonunda, başka uygulamaları indiren veya kullananların da ByLock programıyla ilişkilendirildiği belirlemişti.

Avukat Ali Aktaş, ‘Freezy’, ‘kıble pusulası’, ‘namaz vakitleri TR’ gibi FETÖ üyeleri tarafından hazırlanan çeşitli uygulamaları, 2014'ün ağustos, eylül ve ekim aylarında kullanan kişilerin IP'lerinin gömülü reklamlarla ByLock programına yönlendirildiği ve bu kişilerin söz konusu uygulamaları her açtıklarında sanki ByLock kullanıyormuş gibi BTK verilerine düştüğünü anlatmıştı.

Aktaş, Türkiye genelinde böyle yaklaşık 11.000 civarında mağdur olduğunu tahmin ettiklerini belirtmiş, konuyla ilgili yaptıkları teknik çalışmayı Ankara'da yetkililere sunduklarını ve aslında FETÖ ile hiçbir alakası olmamasına rağmen tuzak programları kullanmaları nedeniyle ByLock'u kullanmış gibi gözükenlerle ilgili gerekli teknik çalışmaların tamamlandığını söylemişti.

RS FM'de Yavuz Oğhan'a konuk olan Aktaş, tutuklu olanların tahliye edileceği, ihraç edilenlerin mesleğine geri döneceği konusunda detaylı bilgi vermişti.